[{"available":true,"c_guid":"07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. Ha igaz, amit állít, akkor a videóval államtitkot sértett, ami miatt büntetőeljárás indulhat ellene és borítékolható, hogy a testület éléről is távoznia kell. Mivel a képviselő szerint a beruházást titkosították, annak részleteit a hvg.hu sem hozhatja nyilvánosságra.","shortLead":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer...","id":"20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efcb76-e5c3-4a3b-9bf3-a2a6915a4c81","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","timestamp":"2021. február. 23. 14:59","title":"Állítólagos titkosított tervet fedett fel a jobbikos Stummer János, Orbánt is belekeverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79685c7-0ec3-4667-bcbe-77e1bcfb4063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kődarabok hullhatnak a turistaútra, jobb most elkerülni.","shortLead":"Kődarabok hullhatnak a turistaútra, jobb most elkerülni.","id":"20210223_Ram_szakadek_tura_veszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79685c7-0ec3-4667-bcbe-77e1bcfb4063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730b499a-782e-4c51-8c2d-6bb41e31095b","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Ram_szakadek_tura_veszely","timestamp":"2021. február. 23. 12:57","title":"Figyelmeztet az erdészet, kerüljék el a túrázók a Rám-szakadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra még nem volt példa Németországban a mérések kezdete óta – közölte a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra...","id":"20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf5d43-065c-41e9-9617-9f651cd910fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","timestamp":"2021. február. 24. 12:33","title":"Egy hét alatt 42 fokkal ugrott meg a hőmérséklet Németországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már kamatoztatják is ezt a tudást. Úgy tűnik, a hackerek sem pihennek, ugyanis máris megjelentek az M1-es komputereket célzó vírusok.","shortLead":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már...","id":"20210223_apple_m1_malware","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743d5dd7-31ac-47e0-af11-896801dac114","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_apple_m1_malware","timestamp":"2021. február. 23. 10:03","title":"A hackerek kipécézték maguknak az Apple új gépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4f8670-c6a6-43bc-9444-ba1b9344f3d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tavaly 80 édesvízi halfajt minősítettek kihaltnak. A jövő ennél is sokkal rosszabb lehet.","shortLead":"Tavaly 80 édesvízi halfajt minősítettek kihaltnak. A jövő ennél is sokkal rosszabb lehet.","id":"20210223_halak_halpusztulas_kihalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba4f8670-c6a6-43bc-9444-ba1b9344f3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d2672-a536-4141-85e6-1f067cf61c6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_halak_halpusztulas_kihalas","timestamp":"2021. február. 23. 13:29","title":"Soha nem látott halpusztulás veszélyére figyelmeztetnek természetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó Magda utolsó regényének adaptációja, és Tóth Barnabás Hofiról készülő játékfilmje is. ","shortLead":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó...","id":"20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7360cf8d-1f40-48d1-a1ed-2e9f929d7389","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","timestamp":"2021. február. 23. 12:34","title":"A Hofiról készülő filmet és Mundruczóék következő dobását is támogatja a Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","shortLead":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","id":"20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2978c8-fc95-496d-aede-d1383e28388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 23. 13:51","title":"Müller Cecília: Voltak olyan beoltottak, aki később elkapták a fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak, Tiger Woods súlyos balesetet szenvedett. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak, Tiger Woods súlyos balesetet szenvedett. A hvg360 reggeli...","id":"20210224_Radar360_A_haziorvosoknal_a_kinai_vakcina_beindult_a_szallasfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f076d7a-3d7c-459b-bc14-012f1b48d85f","keywords":null,"link":"/360/20210224_Radar360_A_haziorvosoknal_a_kinai_vakcina_beindult_a_szallasfoglalas","timestamp":"2021. február. 24. 07:48","title":"Radar360: A háziorvosoknál a kínai vakcina, beindult a szállásfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]