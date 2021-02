Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e8eb2dc-6fbd-4894-ba58-5df0b36cdbb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány egyfajta jelképes feldolgozása lesz a fák ültetése.","shortLead":"A járvány egyfajta jelképes feldolgozása lesz a fák ültetése.","id":"20210226_Viragba_borult_fakat_ultetnek_Angliban_a_megemlekezes_es_a_remeny_szimbolumaikent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8eb2dc-6fbd-4894-ba58-5df0b36cdbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6d8d0-862d-41af-a1b1-55abb707abef","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Viragba_borult_fakat_ultetnek_Angliban_a_megemlekezes_es_a_remeny_szimbolumaikent","timestamp":"2021. február. 26. 12:14","title":"Virágba borult fákat ültetnek Angliában a megemlékezés és a remény szimbólumaiként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5071723f-1309-439b-acfb-db2db7b8bdf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A leromlott állapotú alkotást egy óriásdaruval mozdították el, és a Savoyai-teraszon kialakított szabadtéri restaurátorműhelybe szállították.\r

\r

","shortLead":"A leromlott állapotú alkotást egy óriásdaruval mozdították el, és a Savoyai-teraszon kialakított szabadtéri...","id":"20210226_Leemeltek_a_helyerol_a_var_turulszobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5071723f-1309-439b-acfb-db2db7b8bdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b5f5af-d8b5-4717-afa5-8b20e9033fb4","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Leemeltek_a_helyerol_a_var_turulszobrat","timestamp":"2021. február. 26. 15:24","title":"Leemelték a vár turulszobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aaa627e-38be-4e72-8fa5-ac8f275c38d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly érv a műanyaghulladék visszaszorítása ellen.","shortLead":"Komoly érv a műanyaghulladék visszaszorítása ellen.","id":"20210226_Tippelje_meg_hany_eves_tejes_zacskot_talaltunk_epen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aaa627e-38be-4e72-8fa5-ac8f275c38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c7a737-0b57-4623-9ef8-7e0aadf80810","keywords":null,"link":"/zhvg/20210226_Tippelje_meg_hany_eves_tejes_zacskot_talaltunk_epen","timestamp":"2021. február. 26. 13:12","title":"Tippelje meg, hány éves tejes zacskót találtunk épen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","shortLead":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","id":"20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d961ceff-25a4-4dfe-94b3-5e40268f2d79","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. február. 26. 07:23","title":"24.hu: 800 millióért foroghat krimi az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta az egyeztető feleket.","shortLead":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta...","id":"20210226_sztrajk_continental_mako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82394e4e-c233-4bb3-81b7-cacd77a37374","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 26. 05:54","title":"Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46367b4b-83bd-4f15-8b3e-4c6e9b831bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ViacomCBS csütörtök hajnalban jelentette be, hogy Paramount+ néven új streaming szolgáltatást indít. ","shortLead":"Az amerikai ViacomCBS csütörtök hajnalban jelentette be, hogy Paramount+ néven új streaming szolgáltatást indít. ","id":"20210225_viacomcbs_paramount_plus_streaming_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46367b4b-83bd-4f15-8b3e-4c6e9b831bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713166eb-aa20-4b1b-897c-372587bd3a05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_viacomcbs_paramount_plus_streaming_ara","timestamp":"2021. február. 25. 14:03","title":"Paramount+ néven indul új streaming szolgáltató, ami idővel Magyarországon is elérhető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","shortLead":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","id":"20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ae6ac-e2e6-4ef0-a574-42b1120445f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2021. február. 25. 06:17","title":"Elég tízezer budapesti támogatása ahhoz, hogy fontos ügyek kerüljenek a Fővárosi Közgyűlés elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c086eafe-3469-430d-9652-111de1eb66b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kritikák ellenére 144 szobás szállodát és hatemeletes irodaházat épít egy patinás budai épület helyén Scheer Sándor, aki a közbeszerzéseken rendkívül sikeres Market Zrt.-ben is tulajdonos. \r

\r

","shortLead":"A kritikák ellenére 144 szobás szállodát és hatemeletes irodaházat épít egy patinás budai épület helyén Scheer Sándor...","id":"202108_mam_buda_project_muemlek_helyen_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c086eafe-3469-430d-9652-111de1eb66b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfe711-3b1c-462d-90be-8ae675b05063","keywords":null,"link":"/360/202108_mam_buda_project_muemlek_helyen_szalloda","timestamp":"2021. február. 26. 14:05","title":"Hiába a tiltakozás, szálloda épül a Bem téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]