Az nem újdonság, hogy a Nemzeti Együttműködést Rendszere teljesen elfoglalta a magyar futballt: a stadionépítési láz már a másodosztályt gyűri maga alá, az első osztályban pedig nemcsak a bajnoki címért fut versenyt Kubatov Gábor és Garancsi István klubja, de még a kieső helyekhez közel is feltűnik Tállai András Mezőkövesdje, vagy a változóan szereplő, Seszták Miklós-közeli Kisvárda.

Miközben az idei mezőny tizenkét csapatából összesen egy van, amely az elmúlt tíz évben nem kapott maga mögé erős fideszest, esetleg államközeli vagy közbeszerzésekből meggazdagodott céget (a kakukktojás Újpestnek belga tulajdonosa van, bár neki is van közös fotója Szijjártó Péterrel), Mészáros Lőrinc, illetve köre az első osztály egyharmadánál, mostanra összesen négy klubnál tűnt fel, a legújabb szerzemény a DVTK.

Ha viszont az alacsonyabb osztályú és külföldi érdekeltségeket nézzük, már kirajzolódik a NER-focin belül egy egész Mészáros-futballhálózat, amelynek csápjai még a harmadosztályba is elérnek. A hálózat maga csak ritkán erős a felszínen, de még az is változatos, hol és mennyire lehet könnyen kimutatni a kötődést.

Összesen 18 futballklubról van szó Magyarországon és környékén, amely valamilyen módon kapcsolatba hozható Mészárossal. Az alábbi térképen bejelöltük a településeket.

A Mészáros Lőrinchez közel álló futballcsapatok © mapcustomizer.com

A belső kör

A felcsúti érdekeltség egyértelmű: az Orbán által alapított Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnöke Mészáros Lőrinc, a Mészáros és Mészáros Kft. a csapat mezszponzora. De más támogató is akad: alapítványuk évről évre messze a legtöbb tao-pénzt kapja, 2020 közepére egyes számítások szerint nagyjából 68 milliárd forintjába került az adófizetőknek a falusi futballálom.

A Puskás Akadémia eredetileg az akkor épp Fehérvár FC néven működő Videotont támogatta fiatal játékosokkal, és 2009-ben, amikor még lehetett az NB I-es csapatoknak másodosztályú B-csapata, az NB II-ben szereplő Felcsút FC-t átnevezték Videoton-Puskás Akadémiára, ami a Videoton B-csapataként működött. A szabály eltörlése után, 2012-től Puskás Akadémia néven futott tovább a felnőttcsapat.

© Stiller Ákos

A Mészáros-hálózat legértékesebb tagja az NK Osijek: a csődközelből megmentett eszéki klub a horvát bajnokság egyik legpatinásabb neve, Mészáros Lőrinc érkezése óta stabil európai kupaszereplő, a Transfermarkt adatai alapján messze a lista legértékesebbje, nagyjából dupla annyit érő játékoskerettel, mint amilyen a Puskás Akadémiának van. Eszéken jelenleg Horvátország legmodernebb stadionja épül, ami ha elkészül, majdnem 13 ezer fő befogadására lesz alkalmas, a mezeket itt is a felcsúti milliárdos adja: 2Rule-ban fociznak.

Tavaly decemberben a százezres város díszpolgára lett Mészáros Lőrinc, pedig papíron ki kellett szállnia augusztusban a horvát fociból: mivel a Felcsút és az Eszék is bejutott az Európa Ligába, az UEFA szabályzata miatt valamelyikről le kellett mondania. Mészáros egy magántőkealapnak adta el részét. Az üzletember hivatalosan csak a főtámogatója a csapatnak, aminek még a hivatalos honlapja is tulajdonosként hivatkozott rá nemrég. Az NK Osijek egyetlen látható tulajdonosa a G7 cikke szerint a foci körül Mészáros állandó partnerének számító Szíjj László maradt. Korábban az orosz Roman Abramovicsnak kellett hasonló manőverbe belekezdenie, amikor a CSZKA Moszkva és a Chelsea is nemzetközi kupába jutott.

A Diósgyőrrel kapcsolatban évek óta pletykálták Mészáros megjelenését, ez vált valósággá januárban. A miskolci futballcsapat az elmúlt tíz évben Leisztinger Tamás tulajdonában volt, akinek üzleti kapcsolatai is vannak Mészárossal, például neki adta el szállodalánca nagy részét. De szakmailag is együtt mozgott a DVTK és a Puskás Akadémia: rendszeresen érkeztek Miskolcra Felcsútról kiszorult játékosok kölcsönbe, Benczés Miklós (aki 2010 és 2014 között fideszes önkormányzati képviselő is volt) pedig kétszer is edzősködött Felcsúton, hogy aztán kirúgása után visszatérjen Miskolcra sportigazgatóknak. Sokatmondó jel, hogy a Diósgyőr az elsők között váltott Mészáros sportmárkájára, a 2Rule-ra, amit azóta is csak az üzletemberhez könnyen hozzáköthető csapatok viselnek.

© MTI / MTVA / Faludi Imre

Az eredeti pletykák arról szóltak, hogy Mészáros az egyik borsodi borászatán keresztül veszi át a diósgyőri focit, de a vége valamivel kacifántosabb lett: egy pár hete alapított cég, a Borsodi Sport Holding Kft. vette meg a DVTK-t, amelynek egyik tulajdonosa a több klub támogatói között is feltűnő Hódút, amely több céges áttéten keresztül a Szijjártó Pétert is jachtoztató Szíjj Lászlóé, akinek szintén több közös biznisze van Mészárossal.

A Borsodi Sport Holding másik tulajdonosa Magyar Mátyás, aki nem csak a Puskás Akadémia orvosi csapatának tagja, de a Fájdalom-ambulancia Kft. 16 százalékos tulajdonosa is, amelyben Mészáros Lőrincnek is van 32 százaléka. A Mészáros-futballhálózathoz kötődés edző- és játékospolitikában is gyorsan megjelent: pár nap alatt Diósgyőrbe került Mészáros horvát futballcsapatától, az NK Osijektől három játékos, de az új vezetőedző is az eszéki csapat alkalmazottja volt 2019-ig. A pletykák szerint a szintén Eszéken focizó Kleinheisler László érkezése sem kizárt.

A DVTK tulajdonosváltásával nem csak a Diósgyőr, de két alacsonyabb osztályú csapat is körön belülre került: a miskolci klub régóta szoros partnerségben áll a szintén harmadosztályú salgótarjáni SBTC-vel, illetve az Eger SE-vel. Magyar Mátyás hangsúlyozta is bemutatkozásában, hogy a DVTK észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának keretében mindkét egyesület új létesítményeket is kap a jövőben, Salgótarjában már áll is egy sporttelep.

Képünk illusztráció © Stiller Ákos

A társaságba került azis, abban 2019 végén vásárolt 37 százalékos részesedést a Leisztinger érdekkörébe tartozó Arago Csoport. A szlovák másodosztályú klub honlapján és Facebookján semmi sem utal rá, hogy a DVTK tulajdonosváltása után itt is lenne változás, de Magyar Mátyás szavaiból ítélve továbbra is fennmarad egy együttműködés a miskolci és a kassai klub között, aminek magyar segítséggel épül az akadémiája is.

A másodosztályban vitézkedő Csákvár a Felcsút fiókcsapata, Mészáros 2017-ben még a szurkolói ankétjukon is megjelent, hogy elmondja, még szorosabbá fűzik az együttműködést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ígéretes, de NB I-re még nem készen álló fiataljaikat Csákvárra küldik a Puskás Akadémia harmadosztályú tartalékcsapata helyett, hogy itt építsék fel magukat aktív játékkal, természetesen 2Rule-ban.

A közeli ismerősök

Zalaegerszegen az élvonalba 2019-ben visszakerült ZTE feljutását Mészáros személyesen is megünnepelte a helyszínen. Talán nem véletlenül: a klub tulajdonosa a Pharos ‘95 Kft. A cég neve ismerős lehet Felcsútról (és sok más új stadion környékéről is): ők építették a Pancho Aréna gyepét, a cégnek telephelye is van a faluban, a Fő utca 311/5. hrsz. alatt. Ez volt 2016-ban Mészáros Lőrinc állandó lakcíme, de itt van a Mészáros és Mészáros Kft. székhelye is.

A Pharos ‘95 emellett támogatja Mészáros eszéki futballcsapatát is. A cég egyik tulajdonosa, Végh Gábor személyesen is nagy támogatója a felcsúti focinak: 2014-ben ő adományozta az akadémiának azt a Puskás-szobrot, amit Orbán Viktor a stadion megnyitása előtt avatott fel. A klub 2Rule-mezekben játszik.

Szintén Végh Gábor a klubelnöke 2017 óta a szlovén másodosztályú NK Nafta Lendvának, itt üzemel a Felcsút egyik partnerakadémiája is.

Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes © SZOMBATHELYI SWIETELSKY-HALADÁS

Jelen van a Mészáros család Szombathelyen is: aműködtetését 2019-ben vette át a Haladás VSE az addigi többségi tulajdonostól. A Haladás VSE társadalmi elnöke Homlok Zsolt, Mészáros Lőrinc veje, aki a felcsúti kisvasút építésében is benne volt , a lakcíme pedig megegyezik apósának lakcímével. Bár a társadalmi elnök inkább hangzik elsőre jelképes pozíciónak, Homlok rendszeresen nyilatkozik elnökként a csapat jövőjéről és pénzügyi lehetőségeiről. A Haladás is benne volt az elsők között, akik addigi mezmárkájukat 2Rule-ra cserélték, 2017-ben pedig az Eszékkel játszottak stadionavató meccset.

A negyedik hazai első osztályú tag az idén feljutott Budafok: a csapat tiszteletbeli elnöke az a Jakab János, aki nemcsak Orbán Viktor fociedzője is volt korábban, de jelenleg is a felcsúti akadémia felügyelőbizottságának elnöke. Jakabnak saját bevallása szerint Felcsút és Budafok is a szíve csücske. A pénzt viszont nem ő adja, hanem Bélteky Róbert: a parkolóüzemeltetésből meggazdagodott magyar-ausztrál üzletember öt év alatt hozta fel a BMTE-t a magyar elitbe.

Bélteky már 2012-ben is szívesen látott vendég volt Felcsúton, akkor egy melbourne-i együttműködésről tárgyaltak a honlap szerint, egy évvel később pedig 50 ezer dollár támogatást is adott a Puskás Akadémiának, 2017-ben pedig ő avatta fel annak a Puskás-szobornak a pontos mását, amilyen a Pancho Aréna előtt is díszeleg. Talán nem is kell írni, de ők is 2Rule-ban játszanak.

Bár a Tiszakécske mögött a saját jogon is oligarchának számító Szíjj László áll, Szíjj fociban tulajdonképpen Mészáros árnyéka: ahol az egyikük feltűnik, ott hamarosan a másiknak is nyoma lesz. Ezt az együtt mozgást emelte új szintre a DVTK.

Mészáros Lőrinc és Szíjj László © Túry Gergely

Szíjj, aki amúgy az ország negyedik leggazdagabb embere, nemcsak sok közös üzletben vesz részt Mészárossal, de az egyik kiemelt támogatója a Puskás Akadémiának a Duna Aszfalton keresztül. Tiszakécske a harmadosztályban amolyan mini Felcsútként működik: az NB III. keleti csoportjának többi klubjához képest kiemelkedő játékoskeret és a 2Rule-mezek mellett az is a nagy testvérre emlékezteti az embert, hogy a Tiszakécskére épülő kisvasút is épp a stadion bejáratától indul. Szíjj László a tulajdonosa többek közt azoknak a jachtoknak is, amiket Mészáros is előszeretettel használ.

Az NB III. nyugati csoportban vitézkedő Bicskei TC-nél a főszponzorok közt megtalálható a Mészáros és Mészáros Kft., a klub már 2010 óta a Puskás Akadémia szakmai partnere, természtesen 2Rule-mezekben. A beszámoló szerint a megállapodás aláírásán Orbán Viktor is részt vett a Bicskét és Felcsútot is magába foglaló 3. számú választókerület országgyűlési képviselőjével, Tessely Zoltánnal együtt, aki akkor még Bicske polgármestere volt. Tesselyből időközben azóta Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa lett, ő volt a felcsúti kisvasút meghosszabbításának egyik leghangosabb támogatója. 2017-ben büszkén pózolt Facebookon az Újpest-Felcsút kupadöntőn, elmondva, hogy az eseményre - főleg ingyen a Groupama Arénába buszoztatott diákokból - új szurkolótábor született. Hét hónappal ezelőtt már a felcsúti VIP-ből nézhette Orbán és Mészáros társaságában a Puskás Akadémia bronzérmet hozó meccsét.

A határon túli partnerek

A Mészáros-futballhálózat hol gyengébben, hol erősebben építve a helyi magyarságra nyúlik a határon túlra is. Ezeknél általában nincs tulajdonosi részesedés: vagy a szakmai munka épül a Felcsút kiszolgálására, vagy vagy valami más módon profitálnak Mészáros körei a klubok fejlesztéséből.

A 2020-as nemzeti összetartozás napja alkalmából térképet is adott azzal, hogy a jeles alkalomból köszöntötte a határon túli partnerakadémiákat. Ezek változó minőségű kapcsolatok, Dunaszerdahely a szlovák bajnokságban csak nagyon lazán kapcsolódik Felcsúthoz, viszont például Munkácson, Csíkszeredán (ide még 2Rule-mezek is jutottak) szerződésben vállalták, hogy a legtehetségesebb fiatalokat a Puskás Akadémiára irányítják. Létezik ilyen vállalása az időközben a szerb első osztályig jutott, szintén magyar állami pénzeket is kapott Topolyának is, de ők rövid idő alatt nagyobbra nőttek annál, mint hogy csak az akadémia alá dolgozzanak. Szó van egy új stadionról Révkormáromban is, de erről még nem tudni, ki lesz a kivitelező, mindenesetre hidat Mészárosék építenek arrafelé.

A román első osztályban játszó sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 51 százalékos tulajdonosa a magyarországi Hódút Kft. útépítő vállalat kinti leányvállalata (HODUT ROM SRL), a csapat épülő stadionját pedig Mészáros Lőrinc gyermekeinek cége tervezi. A Hódút már a Szíjj Lászlóhoz kerülése előtt sem volt messze a NER-től: előtte az a Varga Károly volt a végső tulajdonosa, akinek legalább három közös üzlete is volt Mészárossal. A kiemelt támogatók között feltűnik a Belfry név is, ami szintén egy Mészároshoz közeli, állami beruházásokkal meglehetősen kitömött cég.

Bár nyáron megjelentek sajtóhírek arról, hogy Mészáros Ausztriában terjeszkedne, az osztrák élvonalban szereplő SV Mattersburgot végül nem vette meg, nem sokkal később pedig csődbe ment a klub.