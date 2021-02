Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21","c_author":"Esterházy Péter","category":"360","description":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi duplaszámába, melyről a másodfokú bíróság és a Kúria is megállapította, nem sért alkotmányos jogot. Ezt az írását idézzük most fel. Hvg360 retrospektív.","shortLead":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi...","id":"20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376032de-739e-49fe-a0e4-56044007094f","keywords":null,"link":"/360/20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","timestamp":"2021. február. 05. 14:55","title":"Esterházy Péter: A vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak el. Minden más másodlagos. ","shortLead":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak...","id":"20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99d459-0dc2-4aab-b804-25aa640869c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","timestamp":"2021. február. 04. 19:30","title":"A dizájn oltárán: teszten az új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyors és biztonságos oltóanyag kell, nem baj, ha kínai. Budapesten tárgyalt a cseh miniszterelnök.","shortLead":"Gyors és biztonságos oltóanyag kell, nem baj, ha kínai. Budapesten tárgyalt a cseh miniszterelnök.","id":"20210205_Orban_es_Babis_egyetertenek_a_kinai_vakcina_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995a94cc-506f-4810-a710-d84195bcf2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_es_Babis_egyetertenek_a_kinai_vakcina_ugyeben","timestamp":"2021. február. 05. 15:24","title":"Orbán és Babis egyetértenek a kínai vakcina ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az állami és önkormányzati ingatlanok bérletéért sem kell fizetni néhány hónapon át.","shortLead":"Az állami és önkormányzati ingatlanok bérletéért sem kell fizetni néhány hónapon át.","id":"20210205_Elengedik_az_ettermek_es_konditermek_berleti_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758be699-5afe-4b8e-b184-e19d744c5198","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Elengedik_az_ettermek_es_konditermek_berleti_dijat","timestamp":"2021. február. 05. 13:13","title":"Elengedik az éttermek és konditermek bérleti díját május végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek a koronavírus-vakcinák. A vakcinanacionalizmus mögött jól felfogott gazdasági érdekek húzódnak meg, ám kérdés az, elég-e, ha egy országban magas az oltottak aránya.","shortLead":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek...","id":"20210205_vakcinanacionalizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bd761-6995-48a8-a4ee-b3d7b32b8d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2021. február. 05. 17:10","title":"A vakcinanacionalizmus áll nyerésre az oltásháborúban, Magyarország csak szépíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ön is segíthet eldönteni az egyik budapesti óriásvidra-kölyök nevét. Az anyja Cumana, az apja Madidi, a testvére Bahia – milyen név illene hozzá a legjobban?","shortLead":"Ön is segíthet eldönteni az egyik budapesti óriásvidra-kölyök nevét. Az anyja Cumana, az apja Madidi, a testvére Bahia...","id":"20210205_Oriasvidra_kolyok_nevvalasztas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6108a-1379-446e-b897-09aa2e1744fb","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Oriasvidra_kolyok_nevvalasztas_video","timestamp":"2021. február. 05. 16:05","title":"Egyre cukibbak az Állatkert óriásvidra-kölykei, de mi legyen a nevük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286dfcdb-8dd5-4b44-8639-3202bb636091","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Negyedszázaddal a halála után jelent meg az Élet és Irodalom legendás szépirodalmi szerkesztője, Kardos G. György az 1940-es évek második felében írt verse.","shortLead":"Negyedszázaddal a halála után jelent meg az Élet és Irodalom legendás szépirodalmi szerkesztője, Kardos G. György...","id":"202105_folyoirat__versszunnyadas_kardos_g_gyorgy_beke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286dfcdb-8dd5-4b44-8639-3202bb636091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be9888-ca17-4254-93e3-77e4f43a20af","keywords":null,"link":"/360/202105_folyoirat__versszunnyadas_kardos_g_gyorgy_beke","timestamp":"2021. február. 06. 13:45","title":"Igazi kuriózum Kardos G. György \"új\" műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","shortLead":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","id":"20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcb410-06cb-47b3-88e1-9034fca46cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"Megöltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]