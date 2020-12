Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","shortLead":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","id":"20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1470404-0449-482e-bdf8-0f9cf420f934","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","timestamp":"2020. december. 12. 13:57","title":"Hosszú ideig akadozott a Digi internetszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","shortLead":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","id":"20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e300865e-a360-4dc3-950b-83a1a418769b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Három hóleopárdot is megfertőzött a koronavírus a lousville-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","shortLead":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","id":"20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eeada4-a2f8-410c-b41d-e8e0309eb86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","timestamp":"2020. december. 12. 12:58","title":"Hadihajókkal védik a brit halakat a franciák elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. 