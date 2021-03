Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 158-cal emelkedett az elhunytak száma. Gépi lélegeztetésre 833 beteg szorul. ","shortLead":"Egy nap alatt 158-cal emelkedett az elhunytak száma. Gépi lélegeztetésre 833 beteg szorul. ","id":"20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a63de1c-0787-4642-b35b-fa09a0f4d1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 09. 09:37","title":"Koronavírus: 6494 új fertőzött, sosem volt még ennyi beteg egyszerre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f290e47-382e-4be5-8ac8-7cc6b9807f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 36 éves Clint Butler nehezen bírta a bujkálást, ezért úgy döntött, elsétál egy lemezes Black Ops Cold War játékért. Rosszul tette.","shortLead":"A 36 éves Clint Butler nehezen bírta a bujkálást, ezért úgy döntött, elsétál egy lemezes Black Ops Cold War játékért...","id":"20210309_szokott_rab_call_of_duty_videojatek_black_ops_cold_war","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f290e47-382e-4be5-8ac8-7cc6b9807f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65ac2b9-23d4-42c9-99fc-e198dc29aab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_szokott_rab_call_of_duty_videojatek_black_ops_cold_war","timestamp":"2021. március. 09. 09:03","title":"Az új Call of Dutyra vágyott a szökött rab, és végül ez lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","shortLead":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","id":"20210308_burundiban_borton_amnesztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2be06-1f3d-49be-b4d6-5819bfbf283d","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_burundiban_borton_amnesztia","timestamp":"2021. március. 08. 21:54","title":"Burundiban elengedik a rabok csaknem 40 százalékát a börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze, mint amennyiről korábban hallani lehetett.","shortLead":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze...","id":"20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296ece7d-48b9-447d-b98f-4b4fa8045a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","timestamp":"2021. március. 08. 17:03","title":"Olcsóbb lehet az Apple AR-szemüvege a vártnál, és hamarabb is érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","shortLead":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","id":"20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e96459-afc4-4ce9-8f6c-814968675c94","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","timestamp":"2021. március. 08. 13:41","title":"Nőnap? Csak menstruációról ne beszéljünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán végzik el. ","shortLead":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán...","id":"20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a9e304-00bb-4f3e-88a8-35c5fba93630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","timestamp":"2021. március. 08. 11:21","title":"Versenypályán tökéletesítik a Maserati 630 lóerős új közúti sportkocsiját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el egy uniós illetékes.","shortLead":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el...","id":"20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd9c8fb-203a-4f90-83a4-77bc5d1119db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","timestamp":"2021. március. 09. 20:16","title":"Kérdésessé vált, tudja-e teljesíteni az uniós vakcinarendelést a Johnson and Johnson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","shortLead":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","id":"20210308_twitter_jack_dorsey_licit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a576f-58ce-4b55-8be1-1cf5899ce8f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_twitter_jack_dorsey_licit","timestamp":"2021. március. 08. 12:03","title":"770 millió forintnál tart a licit: megvennék a Twitter-főnök első szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]