[{"available":true,"c_guid":"662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","shortLead":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","id":"20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac48af3-1a6b-40d5-8727-72a12081f8cf","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","timestamp":"2021. március. 16. 13:56","title":"Elhunyt Gyulai Líviusz grafikusművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3025a8a3-5ff4-4b2e-9b95-a37388aa28b8","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Veszélyezteti-e a német állam rendjét a szélsőjobbra tolódott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt, ezt kívánja megfigyelni az alkotmányvédelmi hivatal – ha a bíróság is úgy akarja.","shortLead":"Veszélyezteti-e a német állam rendjét a szélsőjobbra tolódott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt, ezt kívánja...","id":"202110__nemet_szelsojobb__alkotmanyvedok__birosag_elott__nyilt_titok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3025a8a3-5ff4-4b2e-9b95-a37388aa28b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ad417-d702-411c-927c-9f704409b253","keywords":null,"link":"/360/202110__nemet_szelsojobb__alkotmanyvedok__birosag_elott__nyilt_titok","timestamp":"2021. március. 16. 17:00","title":"A német titkosszolgálat ügynököket építene be a szélsőjobbos ellenzéki pártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas politikát terveznek. Bár az ambiciózus kísérletek szakértői szemmel nézve megközelíteni sem fogják a parlamenti küszöböt, a billegő körzetekben pont a rájuk leadott párszáz szavazat döntheti el a 2022-es választások végeredményét.","shortLead":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas...","id":"20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62237310-5b23-41a9-bf55-1a2e6365d37b","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","timestamp":"2021. március. 15. 14:00","title":"Nagy jelentőségük lehet a most alakuló pártoknak 2022-ben, de nem úgy, ahogy ők tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9255b-85ab-44b4-abd0-a605493bb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyénkénti eltérő intézkedések lehetőségét a hétvégén nem zárta ki a szervezet osztályvezetője.","shortLead":"A megyénkénti eltérő intézkedések lehetőségét a hétvégén nem zárta ki a szervezet osztályvezetője.","id":"20210316_koronavirus_nnk_megyei_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9255b-85ab-44b4-abd0-a605493bb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93def16-18a9-4d35-adc1-09736bf17aed","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_nnk_megyei_korlatozasok","timestamp":"2021. március. 16. 15:53","title":"NNK: Nincs döntés megyei járványügyi korlátozásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360...","id":"20210316_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8da34-0585-444f-82d9-379feb648697","keywords":null,"link":"/360/20210316_Radar360","timestamp":"2021. március. 16. 08:00","title":"Radar360: Nálunk marad az AstraZeneca, az osztrákok elszúrták a Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","shortLead":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","id":"20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f816bad-4872-49e6-804c-8cf72befac8a","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","timestamp":"2021. március. 15. 11:17","title":"Nagy Feró és Szarvas József is Kossuth-díjas már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","shortLead":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","id":"20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5167172-9ade-4b43-ba05-4466e3b07957","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","timestamp":"2021. március. 16. 16:08","title":"Magyarországra jön a Zalando, az egyik legnagyobb online ruhakereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező település ivóvize lehet veszélyben.","shortLead":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező...","id":"20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77a0fd1-c1ae-4519-9e27-1adadb81febc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","timestamp":"2021. március. 16. 14:40","title":"Súlyos szennyezésre derült fény a Dunakanyar településeinek vízbázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]