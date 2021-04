Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadászkastély melletti 23 hektáros területen gazdálkodni akar a képviselő.","shortLead":"A vadászkastély melletti 23 hektáros területen gazdálkodni akar a képviselő.","id":"20210407_lazar_janos_90_szazalelk_hitelbol_vesz_foldet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1d41ba-f80c-45e2-9f9b-0a246032344f","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_lazar_janos_90_szazalelk_hitelbol_vesz_foldet","timestamp":"2021. április. 07. 17:15","title":"Lázár János egy 57,2 milliós földet készül megvenni, 90 százalékban hitelből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek nem valók a YouTube-ra.","shortLead":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek...","id":"20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21bbb9b-ef5c-40b7-b78b-72502a89317f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","timestamp":"2021. április. 07. 15:03","title":"Bejött a YouTube húzása, egyre kevesebben néznek káros videókat az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Úgy gondoltuk, egy évvel a választás, illetve – iskolai hasonlatnál maradva – az érettségi előtt kisérettségiztetjük a kormányt a klasszikus tárgyakból, mint a magyar (társadalom, oktatás, egészségügy), matek (gazdaság), történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet) és idegen nyelv (külpolitika). A szabadon választott tárgy pedig mi lehetne más, mint a tesi (vagyis a sport). Cikksorozatunkban szakértők segítségével elemezzük a kormány eredményeit, többen érdemjegyet is adtak. A magyar és a matek értékelésével kezdjük. Szerdán jön a második kör, utána pedig olvasóinktól is várjuk az osztályzatokat. ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c722c0-c2f2-4945-abee-4541a4373465","keywords":null,"link":"/360/20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","timestamp":"2021. április. 06. 06:30","title":"Honnan hová jutott az ország? Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják a koronavírust.","shortLead":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják...","id":"20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a6c50e-e374-417f-8b17-d3a7e6ff8166","keywords":null,"link":"/sport/20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 07:07","title":"Észak-Korea a járványra hivatkozva nem enged sportolókat az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus ellen. Nem sikerült.","shortLead":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus...","id":"20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33f446-7217-4dc9-93e6-ca2fcf67ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2021. április. 06. 21:02","title":"Az idősek és az egészségügyisek oltásában is elmaradt az EU a várakozásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","shortLead":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f1282-df5e-434a-9ce2-775913baf57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi szabadalma az akkumulátor-biztonságot helyezi előtérbe, segít elkerülni az olyan problémákat, mint a kidudorodás vagy az akkurobbanás. Kár, hogy a kínai szabadalmi hivatal malmai oly lassan őrölnek.","shortLead":"A Xiaomi szabadalma az akkumulátor-biztonságot helyezi előtérbe, segít elkerülni az olyan problémákat, mint...","id":"20210406_xiaomi_szabadalom_valos_ideju_akkumulator_figyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69f1282-df5e-434a-9ce2-775913baf57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65032ecb-32bb-4a07-8579-096dee078dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_xiaomi_szabadalom_valos_ideju_akkumulator_figyeles","timestamp":"2021. április. 06. 11:03","title":"A Xiaominak van egy ötlete arra, hogy biztosan ne robbanjon a telefon akkuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]