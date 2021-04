Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak két napja volt eddig a járványnak, amikor több új áldozatról adtak hírt, mint most.","shortLead":"Csak két napja volt eddig a járványnak, amikor több új áldozatról adtak hírt, mint most.","id":"20210412_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ec7e5f-6b80-40c9-bb2a-4c4cf6a74e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 12. 08:20","title":"291 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c621c2-5bb1-4ae4-8c87-eb19cd1d69f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félkemény, érleletlen sajt Ciprus exportjának negyedét teszi ki.","shortLead":"A félkemény, érleletlen sajt Ciprus exportjának negyedét teszi ki.","id":"20210412_Unios_oltalom_Ciprus_halloumi_sajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c621c2-5bb1-4ae4-8c87-eb19cd1d69f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae205fe-2026-4b53-81c9-348f250e5992","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Unios_oltalom_Ciprus_halloumi_sajt","timestamp":"2021. április. 12. 17:59","title":"Uniós oltalmat kap a ciprusi halloumi sajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","shortLead":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","id":"20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10f1c9a-1c0f-4fab-a8bd-f5292519a068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","timestamp":"2021. április. 12. 12:03","title":"Tízből kilenc: ennyire nagy a frissítési kedv az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországra 28 ezer adag fog érkezni az egydózisú oltóanyagból. Magyarországra 28 ezer adag fog érkezni az egydózisú oltóanyagból. Kedden jön 140 ezer Szputnyik-vakcina is. Kedden jön 140 ezer Szputnyik-vakcina is.","id":"20210412_johnson_and_johnson_vakcinaeu_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bccba11-bd26-4879-8639-a22da38dfdd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_johnson_and_johnson_vakcinaeu_szallitas","timestamp":"2021. április. 12. 19:30","title":"Elkezdték szállítani a Johnson & Johnson vakcináját az EU országaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik oltást is kap a beteg. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik...","id":"20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969fd44-89b6-496b-a177-21e21a09468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","timestamp":"2021. április. 12. 11:33","title":"Izraeli kutatók szerint a Pfizer oltása nem annyira véd a dél-afrikai vírusvariánstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41ee024-7136-4107-97e2-c9f949595b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármesteri hivatal cicája 24 órás szolgálatban van.","shortLead":"A polgármesteri hivatal cicája 24 órás szolgálatban van.","id":"20210413_diosjeno_macska_cica_ragcsalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41ee024-7136-4107-97e2-c9f949595b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4097c5-10e9-4144-a334-7f9b346ca23c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_diosjeno_macska_cica_ragcsalok","timestamp":"2021. április. 13. 05:45","title":"Diósjenőn még rágcsálóügyi főmunkatárs is dolgozik: a Márton nevű mentett macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra, hogy a szocialista kormány elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat.","shortLead":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra...","id":"20210412_orban_viktor_jokor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831b3ba4-7903-4b50-a1ae-f6e390553070","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_orban_viktor_jokor","timestamp":"2021. április. 12. 20:15","title":"2,2 millió példányban üdvözli Orbán Viktor a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hertha BSC menesztett kapusedzője szerint a kormányközeli lap több mondatot is kihagyott a vele készített interjúból. A Magyar Nemzet szerint a Petry-interjú szövege hangfelvételen is megvan, de azt a szakember érdekében nem hozzák nyilvánosságra.