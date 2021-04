Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyuricza László az önkormányzat bizottságaiból is kirakta a nem kormánypárti tagokat az Átlátszó szerint.","shortLead":"Gyuricza László az önkormányzat bizottságaiból is kirakta a nem kormánypárti tagokat az Átlátszó szerint.","id":"20210413_kerepesi_fideszes_polgarmester_veszhelyzeti_rendeletei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dca07ab-9e4a-4c40-9568-7e9579c74f80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_kerepesi_fideszes_polgarmester_veszhelyzeti_rendeletei","timestamp":"2021. április. 13. 10:32","title":"Törvénysértő rendeletet fogadhatott el Kerepes fideszes polgármestere a vészhelyzetre hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. 