[{"available":true,"c_guid":"e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén ismerhetjük. Az Ember, nem adat nevű weboldal ezen változtatna.","shortLead":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén...","id":"20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e4331-bff8-4e58-872a-67510422c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","timestamp":"2021. április. 23. 08:03","title":"Ember, nem adat: emlékoldal mutatja be a koronavírus-járvány áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","shortLead":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","id":"20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5b8f42-594f-4835-9063-7192c3f3dbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","timestamp":"2021. április. 22. 12:53","title":"Letarolta a közútkezelő járművét egy kamion az M1-esen – videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21beb10e-fad6-4552-b3ec-7746a2b122bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Secrets of the Whales című produkciónak már az előzetese is nagyon látványos.","shortLead":"A Secrets of the Whales című produkciónak már az előzetese is nagyon látványos.","id":"20210423_secrets_of_the_whales_trailer_james_cameron_sigourney_weaver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21beb10e-fad6-4552-b3ec-7746a2b122bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d58a90-306b-40ce-a0b3-ef5c292cf8ad","keywords":null,"link":"/zhvg/20210423_secrets_of_the_whales_trailer_james_cameron_sigourney_weaver","timestamp":"2021. április. 23. 11:32","title":"Lenyűgöző természetfilmben dolgozott együtt újra James Cameron és Sigourney Weaver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára elegendő oxigénje volt a baleset pillanatában. A tengeralattjárók személyzetének mentése, ha nem is lehetetlen, de mindenképpen bonyolult és veszélyes feladat. A szakemberek szerint hatszáz méterig lehet jó eséllyel kimenteni a mélyben rekedteket, a KRI Nanggala 402-es azonban mintegy hétszáz méterre van a felszíntől.","shortLead":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára...","id":"20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305f5ef-b066-4bab-82c9-792f66e2998e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","timestamp":"2021. április. 23. 11:15","title":"Fogy az idő és a remény – ki lehet-e menteni 700 méter mélyről a Nanggala-402-es legénységét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","shortLead":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","id":"20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c41f397-6f9a-434a-b958-2469942eed10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2021. április. 23. 08:06","title":"Nyolc baleset és mind ugyanott – tanulságos videót adott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés várható a babaváró kölcsön iránt is.","shortLead":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés...","id":"20210423_lakashitel_duna_house","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc621e7-37b2-4898-9bfd-0e6960226299","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_lakashitel_duna_house","timestamp":"2021. április. 23. 07:29","title":"További növekedést vár a lakáshitelpiacon a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","shortLead":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","id":"20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ec53c6-05b4-456e-953a-3ea8a855d803","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","timestamp":"2021. április. 22. 21:21","title":"Egy 100 kilós légibombát és 18 gránátot találtak egy komáromi építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]