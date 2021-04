Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni minden korszakot” - így jellemzi magát Harsányi Gábor színművész, aki a HVG-nek azt is elmondta, mit érzett a Színművészeti beszántását látva. Portré. ","shortLead":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni...","id":"202116_harsanyi_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f0957-a6b8-4026-8148-bb187ae9e579","keywords":null,"link":"/360/202116_harsanyi_gabor","timestamp":"2021. április. 24. 11:00","title":"Harsányi Gábor: Nem értek a politikához, ha valami fáj, írok egy novellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","shortLead":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","id":"20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ddd905-12bd-4254-865e-1cceac05a5ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","timestamp":"2021. április. 24. 10:34","title":"Az önkormányzat fizette az ellenzék szidását Kecskeméten Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb74ed9-da9c-4317-b525-42404ad11e44","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A külföldi merényletek és az ellenzékiek elleni hazai akciók mögött orosz titkosszolgálati ügynököket sejtenek a tényfeltáró újságírók.","shortLead":"A külföldi merényletek és az ellenzékiek elleni hazai akciók mögött orosz titkosszolgálati ügynököket sejtenek...","id":"202116_halalbrigadok_europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb74ed9-da9c-4317-b525-42404ad11e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c15399-0e73-4052-8474-55d6b570f479","keywords":null,"link":"/360/202116_halalbrigadok_europaban","timestamp":"2021. április. 24. 16:00","title":"Oroszországba vezetnek az Európát is járó halálbrigádok nyomai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb88dffe-0694-40b1-9ece-5f0cff84679a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Többek között jogállamisági kérdésekről, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, illetve a helyreállítási alapról, valamint a Nyugat-Balkán helyzetéről is tárgyalt a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Többek között jogállamisági kérdésekről, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, illetve a helyreállítási...","id":"20210423_Jogallamisagrol_is_targyalt_Orban_es_Von_der_Leyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb88dffe-0694-40b1-9ece-5f0cff84679a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2939317-9eb0-4ff5-8360-1675fde39d5c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210423_Jogallamisagrol_is_targyalt_Orban_es_Von_der_Leyen","timestamp":"2021. április. 23. 21:35","title":"Jogállamiságról is tárgyalt Orbán és Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","shortLead":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","id":"20210424_kave_haztartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd87a17-e647-4bd9-ad2a-86c97cf442c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_kave_haztartas","timestamp":"2021. április. 24. 09:44","title":"Havi háromezer forintot költenek a magyarok otthoni kávézásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]