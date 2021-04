Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is dolgozik.","shortLead":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is...","id":"20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ce4ca8-6a13-4f53-a7a9-2a9851987d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","timestamp":"2021. április. 27. 10:33","title":"Hanglejátszó jön a Facebookba, az Apple és a Spotify is a podcastekre fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint vasárnap este élőben közvetített műsort alig tízmillióan nézték az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint...","id":"20210427_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071000da-12aa-440f-8160-c4897e9176ac","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2021. április. 27. 12:40","title":"Rekordmélység: rettentően kevesen voltak kíváncsiak az idei Oscar-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új, belső égésű motorral rendelkező autók forgalmazását.","shortLead":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új...","id":"20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2cb547-f6b8-4286-9424-b86da23aa927","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","timestamp":"2021. április. 27. 04:23","title":"A Volvo, az Uber, az Ikea és még kéttucatnyi vállalat 2035-től betiltatná a hagyományos motorú autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b51fdbf-8494-4a1b-977f-ac888b9244aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottságban soha nem voltak korábban tekintettel a késésekre, most viszont meg kellett várni Tessely Zoltán fideszes képviselőt, aki „technikai nehézségek” miatt nem tudott leparkolni.","shortLead":"A bizottságban soha nem voltak korábban tekintettel a késésekre, most viszont meg kellett várni Tessely Zoltán...","id":"20210426_fidesz_tobbseg_bizottsagi_ules_tessy_zoltan_parkol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b51fdbf-8494-4a1b-977f-ac888b9244aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a62915-4b25-45d8-8cbe-8d8e2dd18b29","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_fidesz_tobbseg_bizottsagi_ules_tessy_zoltan_parkol","timestamp":"2021. április. 26. 16:31","title":"Addig nem lehetett szavazni egy parlamenti bizottsági ülésen, amíg nem volt többségben a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb férfi főszereplő Anthony Hopkins lett. Nyert a Még egy kört mindenkinek is. ","shortLead":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb...","id":"20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2df3a4-c7c5-4702-999a-1acfa40c0851","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","timestamp":"2021. április. 26. 00:10","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmnek járó díjat - Oscar 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","shortLead":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","id":"20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84815051-fcb0-4db2-957b-50cb2b33cfee","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","timestamp":"2021. április. 26. 16:49","title":"Az USA-val tárgyal az EU a vakcinaigazolások kölcsönös elismeréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027cc80-ec96-4c64-8d91-a6d2725b1cac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emerald Fennell héthónapos terhesen rendezte az Ígéretes fiatal nőt, és most a második gyerekét várva vonult végig a vörös szőnyegen.","shortLead":"Emerald Fennell héthónapos terhesen rendezte az Ígéretes fiatal nőt, és most a második gyerekét várva vonult végig...","id":"20210426_Van_aki_ket_terhesseget_is_vegigcsinalt_az_Oscar_arnyekaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e027cc80-ec96-4c64-8d91-a6d2725b1cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15cedb-4de0-42b5-87ff-2f73f6b11a0b","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Van_aki_ket_terhesseget_is_vegigcsinalt_az_Oscar_arnyekaban","timestamp":"2021. április. 26. 08:49","title":"Van, aki két terhességet is végigcsinált az Oscar árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar oltási kampányt dicsérte.","shortLead":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar...","id":"20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9667bd23-b091-4fb5-87f8-ed5fd6ee5a98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","timestamp":"2021. április. 26. 20:22","title":"Von der Leyen: \"Azért bántak velem így, mert nő vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]