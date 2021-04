Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f91c6b3-8884-4209-a036-a63d11f56fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","timestamp":"2021. április. 26. 06:41","title":"370 lóerős lett az új Mercedes S-osztály dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027cc80-ec96-4c64-8d91-a6d2725b1cac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emerald Fennell héthónapos terhesen rendezte az Ígéretes fiatal nőt, és most a második gyerekét várva vonult végig a vörös szőnyegen.","shortLead":"Emerald Fennell héthónapos terhesen rendezte az Ígéretes fiatal nőt, és most a második gyerekét várva vonult végig...","id":"20210426_Van_aki_ket_terhesseget_is_vegigcsinalt_az_Oscar_arnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e027cc80-ec96-4c64-8d91-a6d2725b1cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15cedb-4de0-42b5-87ff-2f73f6b11a0b","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Van_aki_ket_terhesseget_is_vegigcsinalt_az_Oscar_arnyekaban","timestamp":"2021. április. 26. 08:49","title":"Van, aki két terhességet is végigcsinált az Oscar árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dec1e23-19ef-4403-8c6f-4727a8659c77","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","timestamp":"2021. április. 26. 18:13","title":"Egyre kevesebb van a koronavírus örökítőanyagából a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e844990-1ff5-4814-99ef-4be5450188a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dél-koreai légitársaság volt vezérigazgatójának közel 1800 dollárnak megfelelő pénzbüntetést kell fizetnie, mert több nődolgozót nem engedett el szabadnapra a menstruáció idején.","shortLead":"Egy dél-koreai légitársaság volt vezérigazgatójának közel 1800 dollárnak megfelelő pénzbüntetést kell fizetnie, mert...","id":"20210425_Penzbirsagra_buntettek_mert_nem_adta_ki_a_menstruacios_szabadsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e844990-1ff5-4814-99ef-4be5450188a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a085f5b-f6a2-4974-90d0-2c4b282c37d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Penzbirsagra_buntettek_mert_nem_adta_ki_a_menstruacios_szabadsagot","timestamp":"2021. április. 25. 17:54","title":"Megbüntették a dél-koreai légitársaság volt vezetőjét, mert nem adta ki a menstruációs szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","shortLead":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","id":"20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c11f5-3fc5-49a5-b917-549c76d75d71","keywords":null,"link":"/360/20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. április. 26. 12:00","title":"Mit kellene tudnunk a kínai oltásról – és mit írt erről a The Lancet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210425_Egy_keppel_valaszolt_Kemenesi_Gabor_arra_mit_gondol_a_hetvegi_bulikrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7010557d-a43f-4c1f-a86e-d8da2223d67b","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Egy_keppel_valaszolt_Kemenesi_Gabor_arra_mit_gondol_a_hetvegi_bulikrol","timestamp":"2021. április. 25. 21:33","title":"Egy képpel válaszolt Kemenesi Gábor arra, mit gondol a hétvégi bulikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl van a harmadik bevetésén az Ingenuity nevű kis drón, amely ezúttal nemcsak a megtett távot, hanem a sebességét is növelte.","shortLead":"Túl van a harmadik bevetésén az Ingenuity nevű kis drón, amely ezúttal nemcsak a megtett távot, hanem a sebességét is...","id":"20210426_ingenuity_mars_dron_helikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aa828d-4c25-4dbb-909b-98dac46d289a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_mars_dron_helikopter","timestamp":"2021. április. 26. 11:33","title":"Sebességrekord született a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Anvisa szakértői szerint nem áll rendelkezésükre megfelelő információ az orosz oltóanyag biztonságáról, minőségéről, hatékonyságáról.","shortLead":"Az Anvisa szakértői szerint nem áll rendelkezésükre megfelelő információ az orosz oltóanyag biztonságáról, minőségéről...","id":"20210427_brazilia_szputnyik_vakcina_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bec664-8612-4e0f-8758-7d5a952adc8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_brazilia_szputnyik_vakcina_alkalmazas","timestamp":"2021. április. 27. 07:56","title":"Nem hagyta jóvá a brazil egészségügyi hatóság a Szputnyik vakcina alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]