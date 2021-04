Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","shortLead":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","id":"20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1494e2a-4bfe-4567-b419-2844388647f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2021. április. 27. 21:40","title":"Biden jobban áll az első száz nap után, mint ahogy Trump állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván a tömegtüntetéseket és a nemzetközi felháborodást, de ettől még szét akarja verni a Navalnij által életre hívott mozgalmat, miután ekkora ellenállásba még nem ütközött uralma két évtizede alatt. Ezért most a tömeges elnyomással próbálkozik.","shortLead":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván...","id":"20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aa66fb-5d98-4235-9da2-ffdb1c66baa3","keywords":null,"link":"/360/20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","timestamp":"2021. április. 28. 08:02","title":"Washington Post: Putyin bekeményít, mivel nem tudja megállítani Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben egyre több területen kellene vizsgálódnia, a kormány egyre kevésbé kíváncsi Kozma Ákos ombudsman véleményére. Pedig már az egyenlő bánásmód érvényesülésén is neki kellene őrködnie.","shortLead":"Miközben egyre több területen kellene vizsgálódnia, a kormány egyre kevésbé kíváncsi Kozma Ákos ombudsman véleményére...","id":"202116__leertekelodo_ombudsman__kozma_akos__karmentes__nem_olyan_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b4f234-dcce-452c-89bd-401cbbef6892","keywords":null,"link":"/360/202116__leertekelodo_ombudsman__kozma_akos__karmentes__nem_olyan_biztos","timestamp":"2021. április. 27. 07:00","title":"Kevés eredménnyel, sok mosolygós fotóval kedveskedik az ombudsmani beszámoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","shortLead":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","id":"20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3ebc28-4269-406e-8abc-351412d923fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","timestamp":"2021. április. 28. 13:47","title":"Négy évig tartó dráma ért véget: az EP is rábólintott a Brexit-egyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám a forma ennél több lehetőséget tartogatott korábban és azóta is.

","shortLead":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám...","id":"20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e36166-20ac-4fc9-91dc-84260633993f","keywords":null,"link":"/360/20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","timestamp":"2021. április. 27. 17:00","title":"Sikeresen is lehet szövetkezni: mi volt a Hangya titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető hajtási egységet párosítva egészen élvezetes végeredményt lehet létrehozni.","shortLead":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető...","id":"20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7f64c-4ff0-4222-8d41-f0785e26406d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","timestamp":"2021. április. 28. 04:23","title":"BMW X2 25e-teszt: játékos kis konnektoros ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás. A harmadik hullám már kevésbé üti meg a gazdaságot, mint az első – olvasható a Magyar Nemzeti Bank elemzésében.","shortLead":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás...","id":"20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8ac79d-cec3-499f-b89c-8284e9f6a941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","timestamp":"2021. április. 27. 15:58","title":"MNB: Gyorsan helyreállhat a magyar gazdaság a korlátozások vége után, az infláció még ugorhat egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be az intézménybe.","shortLead":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be...","id":"20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56f50e-1e23-4316-a6ce-2130b9994473","keywords":null,"link":"/elet/20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","timestamp":"2021. április. 28. 07:19","title":"Egy amerikai iskola kitiltotta a beoltott tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]