Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d06b37-bba8-4b7a-a8c2-8ab128a2e845","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnöki házaspár mintha túlságosan nagy lenne, a körülöttük lévők pedig túl kicsik. Csak optikai illúzióról van szó.","shortLead":"Az elnöki házaspár mintha túlságosan nagy lenne, a körülöttük lévők pedig túl kicsik. Csak optikai illúzióról van szó.","id":"20210505_joe_biden_jimmy_carter_foto_optikai_illuzio_nagylatoszog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d06b37-bba8-4b7a-a8c2-8ab128a2e845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6aa881-cfc7-4bb5-b7ec-8703de1cf7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_joe_biden_jimmy_carter_foto_optikai_illuzio_nagylatoszog","timestamp":"2021. május. 05. 08:33","title":"Furcsa fotó készült Joe Bidenékről, az internet népének azonnal kérdései lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","shortLead":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","id":"20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15a840f-475f-4d2e-8706-c56b4fb42a07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","timestamp":"2021. május. 05. 09:14","title":"Sebestyén Balázs kerékbilincset kapott az autójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait.","shortLead":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren...","id":"20210505_Donald_Trump_uj_oldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c12c0b-fcde-487b-8e57-40bbb2c8e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_Donald_Trump_uj_oldala","timestamp":"2021. május. 05. 05:17","title":"Egy nappal a Facebook döntése előtt saját oldalt indított Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre készül egy társával, de még össze kell csiszolódniuk. Tititá, harmadik rész. ","shortLead":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre...","id":"20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26bb65b-c182-4ada-9172-c2f43a91e3e3","keywords":null,"link":"/360/20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 04. 19:00","title":"Doku360: Egyik percben Edelényben vagyok, most meg a világ legjobb zenészeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Te is apa vagy? Rád várunk!","shortLead":"Te is apa vagy? Rád várunk!","id":"20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67756e-3162-4009-808e-37ff022ef37c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","timestamp":"2021. május. 04. 12:30","title":"Attól még, hogy szülő vagy, maradj önmagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere, amelyik mesterséges intelligencia támogatásával, a beszéd alapján kiszűrheti azokat, akik megfertőződtek a koronavírussal.","shortLead":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere...","id":"20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ee119-59ea-45b9-ba37-806238ed6d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","timestamp":"2021. május. 04. 08:03","title":"Csak számoljon el 70-ig, és kiderül, covidos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","shortLead":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","id":"20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc90552-62ff-4280-87c8-bca64b22bb42","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","timestamp":"2021. május. 03. 16:01","title":"Majka cége veszteséges volt tavaly, de kifizettek 30 millió forint osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]