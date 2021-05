Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz, de idén inkább nem rendezik meg az írónő transzneműekról szóló megjegyzései miatt.","shortLead":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz...","id":"20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba2e1c7-b54c-4abb-86e5-8ac4d80b76e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","timestamp":"2021. május. 04. 12:43","title":"Lefújtak egy népszerű Harry Potter-kvízt J. K. Rowling transzfóbiájára hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","shortLead":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","id":"20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae276c5-00f6-4ac7-8451-ed6050a31839","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","timestamp":"2021. május. 03. 12:36","title":"„Késhegyre a magyarokkal!” – uszító falragaszok jelentek meg Beregszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd9f56f-acad-4b67-9b95-5e7c859fb308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal egy szerelmi csalódás meséjeként indult huszonkét évvel ezelőtt – és egy 21. századi Seherezádé történet újabb fejezeteként érkezett meg, politikai áthallásokkal, 2021-be.\r

\r

","shortLead":"A dal egy szerelmi csalódás meséjeként indult huszonkét évvel ezelőtt – és egy 21. századi Seherezádé történet újabb...","id":"20210504_Minden_mas_lesz__Agi_es_Fiuk_klippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd9f56f-acad-4b67-9b95-5e7c859fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533f3b5-1e9f-4ad7-b33b-b0e6aa764302","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Minden_mas_lesz__Agi_es_Fiuk_klippremier","timestamp":"2021. május. 04. 14:01","title":"Minden más lesz – Ági és Fiúk-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kormányzati támogatásból.","shortLead":"Kormányzati támogatásból.","id":"20210503_soltesz_miklos_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9225a7-143c-4e74-9e93-6cdb7f010f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47d4eaf-b15a-4e57-8c59-5a215916e931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_soltesz_miklos_templom","timestamp":"2021. május. 03. 19:32","title":"Tizenhat templom újulhat meg Pest megye északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 23 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 23 fok is lehet.","id":"20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d2046-6163-41c6-ac7a-629a7cc45e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","timestamp":"2021. május. 04. 06:14","title":"Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat egy rendőr.","shortLead":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat...","id":"20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c64d02f-5b96-4817-9a85-9b479f4593a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","timestamp":"2021. május. 05. 11:10","title":"Egy rendőr a szerda hajnalban történt halálos baleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","shortLead":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","id":"20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2099ed6c-5253-4ced-b4f0-167483cff135","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","timestamp":"2021. május. 04. 13:10","title":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? – tette fel a kérdést a csúcskészülékek megkínzására szakosodott YouTube-csatorna gazdája. Videón is megmutatja a választ.","shortLead":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? –...","id":"20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fa72b3-22e5-4872-b4f6-fccf12e0b066","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","timestamp":"2021. május. 05. 10:03","title":"Videó: alaposan megnyúzták a Huawei idei legjobb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]