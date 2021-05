Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakértői munkacsoport vizsgálta meg a kínai oltóanyagról rendelkezésre álló adatokat, ez alapján \"alacsony mértékben bizonyosak afelől\", hogy a Sinopharm két dózisa hatásos 60 év feletti, idősebb felnőtteknél. Magyarországon éppen ezt a korosztályt oltották a kínai vakcinával, és a magyar kormány azt állítja, hogy a Sinopharm még a Pfizernél is jobb. Szakértői munkacsoport vizsgálta meg a kínai oltóanyagról rendelkezésre álló adatokat, ez alapján "alacsony mértékben bizonyosak afelől", hogy a Sinopharm két dózisa hatásos 60 év feletti, idősebb felnőtteknél. Magyarországon éppen ezt a korosztályt oltották a kínai vakcinával, és a magyar kormány azt állítja, hogy a Sinopharm még a Pfizernél is jobb. A WHO szakértői szerint nem bizonyított, hogy a Sinopharm vakcina hatásos 60 év felett Az Európai Bizottság alelnöke szerint túl kicsi a KESMA ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellene. Vera Jourová: Nem találunk fogást a KESMA-n Azt, amelyiket ma, a sajtószabadság világnapján írták. Az MTI nem adta ki az LMP sajtószabadságról szóló közleményét Az országos tiszti főorvos még Gál Kristóf rendőr alezredest is meglepte. Müller Cecília ismét egy klasszikus nyunyókázással jelentkezett A férfit fél órán belül elfogták a rendőrök. Késsel fenyegetve raboltak ki egy párt a Ferenc körúti villamosmegállóban A jegybankelnök a PADME kuratóriumi elnökével hat olyan növekedési forrásról ír, amelyekhez társítani lehet a koreai, izraeli, dubaji, szingapúri és a három kínai sikerváros fejlődési motorjait. Matolcsy: 2040-re a V4 országai Európa élére lépnek Max Hodak, a Neuralink társalapítója csendben lépett ki Elon Muskkal közös cégéből. Döntése okáról nem beszélt. Lelépett a társalapító a Neuralinktől, ami chipet ültetne az emberek agyába A miniszterelnök is felköszöntötte az édesanyját anyák napján. Orbán Viktor útra kelt egy csokor tulipánnal, de a távirata is célba ért