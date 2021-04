Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6c3f95b-ffcf-41ba-b0dc-94c06dbc1bce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente kétezerszer fordul elő Budapesten, hogy egy szabálytalanul parkoló autó miatt nem tud továbbmenni a BKK járata.","shortLead":"Évente kétezerszer fordul elő Budapesten, hogy egy szabálytalanul parkoló autó miatt nem tud továbbmenni a BKK járata.","id":"20210426_Beton_terelo_trolibusz_szabalytalan_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c3f95b-ffcf-41ba-b0dc-94c06dbc1bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edb0fcd-3ebc-4619-94ee-5d283a87bec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_Beton_terelo_trolibusz_szabalytalan_parkolas","timestamp":"2021. április. 26. 13:17","title":"Betonterelőkkel védik a trolibuszok útvonalát a szabálytalanul parkoló autóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható egyik legfényesebb csillagot vették célba az obszervatóriummal.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható...","id":"20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce49e1-dee6-47f9-b310-1d9faa1a7a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","timestamp":"2021. április. 25. 12:34","title":"Húszezer fényév távolságra lévő csillagot fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","shortLead":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","id":"20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de259ff-2118-4e4b-89a8-45a71901362c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 10:07","title":"Rémhírterjesztés miatt feljelentettek egy \"orvos végzettségű üzletembert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9defecd-8807-430e-a6ac-0dbe9be5f22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. 