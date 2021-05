Mennyibe kerül most egy 800 ezres személyi hitel?

Elemzésükben egy rövidebb és egy hosszabb futamidőt választottak példának, 60 és 84 hónapot, azaz öt és hét évet. Már ilyen, látszólag rövid időtartamon belül is látható, hogy milyen fontos a megfelelő futamidő kiválasztása. Hosszabb futamidő mellett a törlesztőrészletek jelentősen alacsonyabbak, ám mivel tovább kell fizetni a hitelt, a teljes visszafizetendő összeg nőni fog, így végeredményben drágább lesz a hitel, de ez az ára annak hogy hónapról hónapra kevesebbet kelljen fizetni. Az alábbiakban kategóriánként három-három kedvező ajánlatot mutatunk be.

Ha néhány millió forint hiányzik egy terv megvalósításához, akkor egy szabad felhasználású személyi kölcsönnel kipótolható a büdzsében tátongó lyuk. Ennek a hiteltípusnak előnye, hogy viszonylag gyorsan hozzá lehet jutni a pénzhez, ugyanakkor érdemes minden hitelfelvételt jól megfontolni: ha ingatlanfedezet nélkül vesszük fel a pénzt, magasabb kamatot fogunk fizetni, ráadásul a bankok ajánlatai között is jelentősek az eltérések.

* * * FÉLMILLIÓ FORINTOT IS MEGTAKARÍTHAT EGY KÉTMILLIÓ FORINTOS HITELEN

THM-plafon ide vagy oda, havonta több ezer forintot is spórolhat, ha megfontoltan választ személyi kölcsönt. A hvg.hu és a Bank360 Személy Kölcsön Kalkulátorával könnyedén, mindössze néhány kattintással összahasonlíthatja különböző bankok ajánlatait. Ha kétmillió forintot igényel 72 hónapra, akkor egy kedvező kölcsön kiválasztásával akár félmillió forintot is spórolhat a hitel teljes futamideje alatt. Ide kattintva szabadon kalkulálhat, akár magasabb összegre vagy rövidebb futamidőre is összehasonlíthatja az ajánlatokat. Ha meglévő hitelét rendezné egy adósságrendező személyi kölcsönnel, akkor kattintson ide, ha pedig autóvásáráshoz keres kölcsönt, akkor pedig ide!