[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","shortLead":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","id":"20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b62fb6-d7a3-4a00-a9d7-da3c32c828ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","timestamp":"2021. május. 10. 09:51","title":"Lelőttek a rendőrök egy nőre támadó kutyát Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","shortLead":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","id":"20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e3df4a-8371-4a22-a8d7-4968bb13e65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","timestamp":"2021. május. 10. 11:21","title":"Az első divatterepjáró pörgeti fel az Aston Martin eladásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Néha belezavar majd a napsütésbe némi zápor, zivatar, de most már 20 fok feletti csúcsokkal kell számolni.","shortLead":"Néha belezavar majd a napsütésbe némi zápor, zivatar, de most már 20 fok feletti csúcsokkal kell számolni.","id":"20210509_nyar_meleg_napsutes_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6617ba11-c219-4e6f-9534-e010f715f1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyar_meleg_napsutes_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 09. 15:49","title":"Nyáriasan meleg idő jön a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93f9dea-0048-4fa5-a110-80e6ba9c5106","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak erős bizonyítékot arra, hogy a tengeri teknősökhöz hasonlóan a cápák is a Föld mágneses mezejét használva navigálnak hosszú távú utazásaik során. ","shortLead":"Először találtak erős bizonyítékot arra, hogy a tengeri teknősökhöz hasonlóan a cápák is a Föld mágneses mezejét...","id":"20210510_capa_tajekozodas_fold_magneses_mezeje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93f9dea-0048-4fa5-a110-80e6ba9c5106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28087f-527b-4f13-8c71-cce5b07c604d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_capa_tajekozodas_fold_magneses_mezeje","timestamp":"2021. május. 10. 15:10","title":"Kiderült, miért képes egy cápa akár 20 ezer kilométert is megtenni teljesen ugyanazon az útvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210510_fejsze_elettars_veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05ea955-f6da-47e6-bbe1-162e08bdd1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_fejsze_elettars_veszprem","timestamp":"2021. május. 10. 16:05","title":"Fejszével kergette az élettársát egy fiatal férfi az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210509_michael_jordan_mez_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042451c-757f-4065-a005-05e106297d29","keywords":null,"link":"/elet/20210509_michael_jordan_mez_arveres","timestamp":"2021. május. 09. 16:24","title":"Valaki több mint 1,3 millió dollárt fizetett Michael Jordan mezéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ded3cb6-27d0-46fb-8230-db6d8eec1107","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 09. 09:40","title":"Koronavírus: először csökkent száz alá az elhunytak napi száma február vége óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3344d2-3174-438d-9bd8-07e27bb9dd8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak új alakot vesz fel a kínai kutatók érdekes tésztafajtája, állítólag hamarabb el is készül, mint a hagyományos száraztészta. Számítógépes modellezés segítségével alkották meg, és jóval több értelme van, mint elsőre tűnhet.","shortLead":"Nemcsak új alakot vesz fel a kínai kutatók érdekes tésztafajtája, állítólag hamarabb el is készül, mint a hagyományos...","id":"20210510_alakvalto_szarazteszta_fozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac3344d2-3174-438d-9bd8-07e27bb9dd8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b703c6fc-7cc6-4a7c-9708-7c52b2bebebf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_alakvalto_szarazteszta_fozes","timestamp":"2021. május. 10. 12:03","title":"Elkészült a tészta, ami főzéskor teljesen más alakot vesz fel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]