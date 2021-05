Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindegy, hogy milyen vakcinával oltottak valakit, lehet menni az országba.","shortLead":"Mindegy, hogy milyen vakcinával oltottak valakit, lehet menni az országba.","id":"20210514_csehorszag_oltasi_igazolvany_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5d7001-1c27-4770-bd3b-fcab7d7b707c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_csehorszag_oltasi_igazolvany_utazas","timestamp":"2021. május. 14. 05:57","title":"Csehország elfogadja a magyar oltási igazolványokat, szabadon lehet utazni az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC híroldalára megszólalásig hasonlító kamu weboldallal hirdették a csalók, hogy Elon Musk 750 millió dollárnyi bitcoint készül szétosztani.","shortLead":"A BBC híroldalára megszólalásig hasonlító kamu weboldallal hirdették a csalók, hogy Elon Musk 750 millió dollárnyi...","id":"20210514_bbc_csalas_elon_musk_bitcoin_scam_kriptovaluta_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504df82e-3a90-409c-9446-4d1a0f0c877b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bbc_csalas_elon_musk_bitcoin_scam_kriptovaluta_atveres","timestamp":"2021. május. 14. 09:49","title":"Elbukta az új házra spórolt pénzét egy brit nő, mert elhitte, hogy Elon Musk megajándékozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt a háttérben.","shortLead":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt...","id":"20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebbe5ef-8590-44ac-a133-72c8c56885c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","timestamp":"2021. május. 15. 10:24","title":"Herendi Gábor szerint politikai okokból kaszálják el sorra a filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen a végletekig elvadított terepen még igény erre? Képes-e a béke követeként színre lépni úgy, hogy szétszednek mindent körülötte? Vélemény.","shortLead":"Karácsonyról azt tartják, hogy egymástól eltérő gondolkodású emberekkel is szót tud érteni. De vajon van-e ezen...","id":"20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f961b440-b52c-4027-bf98-c8f5b7a104ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe984125-8152-4eb6-a436-fd37bc4df5d2","keywords":null,"link":"/360/20210514_Tamas_Ervin_Az_indulo_mozdony_sipszava","timestamp":"2021. május. 14. 18:00","title":"Tamás Ervin: Mindenki Karácsonyra várt – de mire lesz elég, amit ő hozott a politikába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","shortLead":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","id":"20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c855152-bc3b-468a-a8af-9d20e8704b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","timestamp":"2021. május. 14. 10:07","title":"Tovább csúszik a gimnazisták ingyenes külföldi nyelvtanfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es Giro d’Italia Valter Attilának. Valter a csütörtöki teljesítményével kivívhatja, hogy csapata, a Groupama-FDJ az ő sikeréért dolgozzon a világ egyik legnagyobb kerékpáros versenyén. ","shortLead":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es...","id":"20210514_Valter_Attila_miniportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063b3fa6-dab5-4b18-9b51-06ad7c661815","keywords":null,"link":"/sport/20210514_Valter_Attila_miniportre","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"A csömöri havasokból a legnagyobbak közé – Valter Attila a magyar kerékpársport élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális fejlettségéről. Az eredmények rámutattak: a digitális fejlettség jelentős nemzetgazdasági befolyással bír. Magyarország digitális infrastruktúrája Európa élmezőnyéhez tartozik, a vállalkozásoknak azonban csak egy kis része használja ki a digitalizáció nyújtotta előnyöket.","shortLead":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális...","id":"20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91bd012-aaa8-4801-b565-16def485388d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","timestamp":"2021. május. 14. 14:33","title":"Ha 90 pontra vinnék a DESI-pontszámot a magyarok, igencsak megugrana a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki az érdekében Joe Bidennek, ha már Trump nem kegyelmezett meg neki.","shortLead":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki...","id":"20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635933e4-cc77-42f6-9889-baabce87dbdb","keywords":null,"link":"/elet/20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","timestamp":"2021. május. 15. 16:05","title":"A világ legfurább tigrisidomárja a börtönből üzent: rákja miatt kér kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]