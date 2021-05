Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak. A diplomáciai mentességre hivatkozva ejtették az ügyet.","shortLead":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak...","id":"20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04b1f07-6761-44f2-b476-7aa33bca612d","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","timestamp":"2021. május. 18. 06:51","title":"A diplomáciai mentesség miatt úszott meg büntetlenül egy bolti verekedést egy nagykövet felesége Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új front nyílt Izraelen belül.","shortLead":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új...","id":"20210519_Kifulladasig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400d6f30-f931-4581-863d-95f920256884","keywords":null,"link":"/360/20210519_Kifulladasig","timestamp":"2021. május. 19. 17:00","title":"Biden a háta közepére sem kívánta az izraeli–palesztin konfliktust, így lezárni is nehezebb lesz azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95175639-a609-4830-a7bb-70bbb696f983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy többkomponensű oltóanyagot terveznek, most az állatkísérletek jönnek.","shortLead":"Egy többkomponensű oltóanyagot terveznek, most az állatkísérletek jönnek.","id":"20210519_jakab_ferenc_allatkiserlet_osztrakmagyar_vakcina_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95175639-a609-4830-a7bb-70bbb696f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a20032d-5c3b-400d-95c4-7d4b6b70ab08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_jakab_ferenc_allatkiserlet_osztrakmagyar_vakcina_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 19. 18:54","title":"Jakab Ferenc: Lezárult a laboratóriumi fázisa az osztrák–magyar vakcinafejlesztésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök elképzelésein – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök...","id":"20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01330512-c0e1-4626-8fac-65b6eeaf7d61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","timestamp":"2021. május. 19. 17:15","title":"Ez nem fog tetszeni Varga Mihálynak: az EU egységes társasági adózást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","shortLead":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","id":"20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33418d82-cc1b-400d-99dc-6f225558a8f4","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","timestamp":"2021. május. 18. 10:24","title":"Egykor leszbikusként pózolt a Tatu énekese, most Putyin pártjának a színeiben indul a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","shortLead":"Milák Kristóf Európa-bajnoki csúcsot úszott 200 méter pillangón a budapesti viadalon.","id":"20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295fba71-2a3b-49cb-ac5d-31dc04f9f290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0b2cd7-426d-4588-b545-af2ef0537fae","keywords":null,"link":"/sport/20210519_milak_kenderesi_vizes_eb","timestamp":"2021. május. 19. 19:58","title":"Milák Európa-bajnok, Kenderesi bronzérmes a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c7d2f9-c7ea-490d-8153-a5f0d6fa9aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tényellenőrző oldalak szerint semmilyen alapjuk sincs azoknak a videóknak, melyekben mágnes segítségével próbálnak ráakadni a „titokban” befecskendezett mikrochipekre. ","shortLead":"A tényellenőrző oldalak szerint semmilyen alapjuk sincs azoknak a videóknak, melyekben mágnes segítségével próbálnak...","id":"20210518_konteohivok_oltas_vakcina_mikrochip_magnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c7d2f9-c7ea-490d-8153-a5f0d6fa9aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf313320-cb52-4009-a578-977b5e666d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_konteohivok_oltas_vakcina_mikrochip_magnes","timestamp":"2021. május. 18. 11:15","title":"A konteóhívők mágnesekkel keresik a karban lévő mikrochipet, feleslegesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812274e3-e063-4f79-820a-3bb7ccc9ad2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalanok paplanja és ruhái gyulladtak ki a metróállomás peronszintjén.","shortLead":"Hajléktalanok paplanja és ruhái gyulladtak ki a metróállomás peronszintjén.","id":"20210518_Nagyvarad_ter_metro_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812274e3-e063-4f79-820a-3bb7ccc9ad2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f434da94-5dc4-4a0f-b899-0ce1444c14ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Nagyvarad_ter_metro_tuz","timestamp":"2021. május. 18. 07:38","title":"Kisebb tűz volt a Nagyvárad téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]