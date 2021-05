Kinek készített a NAV adóbevallási tervezetet?

Minden, vállalkozással nem rendelkező magánszemélynek, illetve a mezőgazdasági őstermelőknek, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak. Azok, akik közülük rendelkeznek ügyfélkapuval, e-személyi igazolvánnyal vagy telefonos azonosítóval (vagyis valamilyen KAÜ azonosítással), a tervezetet az e-szja elektronikus felületén, azonosítójuk beírása után érhetik el. Ezt tehát nem kell kérelmezni, elég belépni az https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login oldalon.

Milyen esetben lehet megúszni, hogy ne is kelljen hozzányúlni a NAV által elkészített adóbevalláshoz?

Ha valaki nem vállalkozó, emellett csak a munkáltatójától (kifizetőtől) volt jövedelme, és nem vett igénybe semmilyen kedvezményt. Ilyen esetben sem árt azonban legalább ránézni a tervezetre, hiszen bármilyen hiba előfordulhat: egy elgépelt szám miatt kialakulhat például negatív egyenleg, ennek nem árt még a határidő előtt utánajárni.

Akár megtesszük ezt, akár nem, május 20-ával a tervezet ilyen esetekben hivatalosan is bevallássá változik.

Kinek kell mindenképpen megerősíteni a tervezetet, hogy bevallássá váljon?

A mezőgazdasági őstermelők,

az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek,

az szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.

Nekik abban az esetben is meg kell erősíteniük a tervezetet, ha nem volt jövedelmük a vállalkozásukból.

Mit tartalmaz az adóbevallási tervezet?

Minden kifizetőtől érkező jövedelmet. Ide tartoznak alapvetően a munkából, foglalkoztatottként vagy akár megbízási szerződéssel vállalkozástól szerzett szja-köteles jövedelmek, de kifizető például az a pénzintézet is, amely magánszemélynek kamatot, osztalékot fizet ki. Tehát ha valakinek kamatjövedelme keletkezett, az is bekerül a tervezetbe.

Vállalkozó vagyok, miért kell hozzányúlnom a bevallási tervezethez?

Mert az nem tartalmazza a vállalkozásban szerzett jövedelmet. Hiába látja ugyanis a NAV már a kiállított számlákat, azt nem tudja, milyen módon kíván valaki adózni, például elszámolt költségekkel vagy költséghányaddal kívánja meghatározni az adóköteles jövedelmet. Ennek a meghatározása az adózóra van bízva, így tehát neki (vagy épp képviselőjének, a könyvelőjének) kell beírnia azt az összeget, amely után az szja-t megfizeti.

A mezőgazdasági őstermelőknél ugyanakkor van egy adómentes értékhatár (jövő évtől már az átalányadózást választóknak is lesz), szja-t bevallani és fizetni csak efelett kell.

Nem vagyok vállalkozó, milyen esetben kell hozzányúlnom a bevallási tervezethez?

Például ha valaki adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte a munkáltatótól. Egy másik eset az, ha eladtunk valamit, és ebből származott jövedelem, de előfordulhat, hogy a külföldről származó, de itt adózó jövedelmet is nekünk kell feltüntetni a bevallásban. (A legtöbb esetben, a kettős adóztatást kizáró egyezmények alapján a jövedelem után ott kell adót fizetni, ahol megszereztük, ezekben az esetekben a NAV felé be sem kell vallani azokat.)

Milyen esetben kell magamnak elkészíteni az adóbevallást?

Ha csak olyan adóköteles bevételt szerzett valaki, amelyről nem küldött kifizető adatot év közben a NAV-nak, esetleg ha az összes jövedelem nem kifizetőtől származott. És az is ilyen eset, ha valakinek nincs ügyfélkapuja, de szeretné módosítani a NAV által készített és postán kiküldött bevallási tervezetet. Ezekben az esetekben digitálisan vagy papíron a 20SZJA nevű nyomtatvány kitöltésére van szükség, ezt kell eljuttatni valamilyen formában az adóhatóságnak.

Több munkahelyem volt 2020-ban, így is elkészíti a NAV a bevallást?

Igen, sőt, az sem akadály, ha valakinek év közben megszűnt a munkaviszonya. A bevallástervezetet akkor is elkészíti az adóhatóság, ha több kifizetőtől/munkáltatótól származott valakinek bevétele – feltéve természetesen, hogy a munkáltató eleget tett bevallási kötelezettségének.

Abban az esetben azonban mindenképpen módosítani kell a bevallást, ha valakinek nem volt egész évben munkaviszonya, ám egész évre jogosult valamilyen adókedvezményre, például a gyerekek után.

Ingatlan bérbeadása után hogyan kell adózni?

Ha nem magánszemélynek, hanem vállalkozásnak (kifizetőnek) adtunk bérbe ingatlant, ennek adatai és az ez után fizetendő adó megjelenik az adóbevallás tervezetében. Ha magánszemély a bérlő, ezt a jövedelmet nekünk kell feltüntetni a tervezetben. Ha más (munkából/kifizetőtől származó) jövedelmünk nem volt, akkor a bevallást is nekünk kell elkészíteni, hiszen ebben az esetben a NAV nem készít tervezetet.

Ingatlan eladását milyen esetekben kell feltüntetni az adóbevallásban?

Ha az ingatlant olcsóbban adtuk el, mint amennyiért korábban megszereztük, vagy az ingatlant a megszerzéstől számított öt év elteltével adtuk el, akkor az értékesítésből származó bevételt nem kell a bevallásban szerepeltetni, vagyis a tervezetet sem kell kiegészíteni vele.

Az interneten árultam, be kell vallanom?

Ez abban az esetben szükséges, ha az értékesítésből származó jövedelem meghaladja a 200 ezer forintot. Ha meghaladja, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de csak a 200 ezer feletti rész után kell megfizetni a 15 százalékos szja-t – vagyis a teljes adót csökkenteni kell 30 ezer forinttal.

Van minimális szintje az adóbevallásnak?

Nincs, minden szja-köteles jövedelem után bevallást kell készíteni – függetlenül attól, hogy meg kell-e fizetni az adót. Ilyen a diákmunka vagy a gyed is – ebben az esetben is érdemes ránézni a tervezetre (amelynek érkezéséről egyébként a hatóság az ügyfélkapun keresztül értesítést is küldött).

Az egyszerűsített foglalkoztatásnál ugyanakkor létezik egy határ (mentesített keretösszeg), amely alatt nem kell bevallást készíteni – az adóköteles jövedelem csak az e fölötti rész.

Mi a helyzet a nyugdíjasokkal?

Nem kell bevallást benyújtani, ha valaki 2020-ban csak nyugdíjban részesült. Ebbe a kategóriába tartozik az öregségi nyugdíjon túl a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs eljárás is.

Nem adóköteles a tanulmányi ösztöndíj sem. Ezekben az esetekben bevallási tervezet sem készül, tehát ha valakinek más adóköteles jövedelme keletkezett, magának kell bevallást készítenie.

Ekhós jövedelmet is szereztem, az is benne van a szja-bevallás tervezetében?

Igen, az ekho szerint adózó jövedelem és adóját is tartalmazza, akárcsak az egyszerűsített foglalkoztatásból vagy közfoglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét.

Szociális hozzájárulási adót kell befizetnem, miért, mennyit?

Előfordulhat, hogy olyan jövedelmet szereztünk, amely után a kifizető levonta és megfizette az szja-t, ám nem tette ezt a szociális hozzájárulási adóval. Ebben az esetben előfordulhat, hogy megjelenik az adóbevallásban befizetendő adóként a szocho.

Fontos, hogy az adónem kulcsa év közben változott 17,5 százalékról 15,5 százalékra, ám azt a jövedelmet, amelyet az éves adóbevallásban kell bevallani, nem kell a szerint osztályozni, hogy az év első vagy második felében szereztük meg, azt egységesen 15,5 százalékkal kell adózni.

Hogyan lehet érvényesíteni a családi, a négy gyerek után vagy súlyos fogyatékosság esetén járó (személyi) kedvezményt?

Az adóbevallási tervezetben a „Gyakori mezők” között 14 lehetőséget találunk. Ezek közül kell választani, és itt lehet megtenni a kedvezménnyel/kedvezményekkel kapcsolatos nyilatkozatokat is. Azt is meg kell jelölni, hogy az adott kedvezmény mikortól jár.

Kértem a papíralapú bevallási tervezetet, feltétlenül vissza kell küldenem?

Magánszemélyek esetében, ha nincs változtatni való a tervezetben, nem szükséges. Akárcsak az elektronikus verziónál, ebben az esetben ez is bevallássá változik május 20-ával.

Ha valaki változtatni akar rajta, azt a küldött bevalláson nem teheti meg, ebben az esetben új bevallást kell készíteni. Ez ügyfélkapus hozzáférés nélkül is elkészíthető elektronikusan, a https://eszja.nav.gov.hu oldal alján a „Más módon vallaná be az adóját?” menüpontra kell kattintani. Innen a nyomtatvány üresen is letölthető.

Postán adom fel az adóbevallást, mi a határidő?

Az egységes határidő idén május 20., eddig kell benyújtani a bevallást.

Nincs ügyfélkapus hozzáférésem, de elmulasztottam a megadott, április 15-i határidőig kérni a papíralapú bevallást, mit tehetek?

Április 15-e után csak személyesen, az ügyfélszolgálati irodákban kérhető a tervezet. De ugyanúgy kérhető ügyfélkapus hozzáférés is, ezzel pedig digitálisan is elérhetővé válik a tervezet.

Önkéntes pénztárba fizettem be pénzt, ebből visszajár. Ezt hogy kapom vissza?

Alapesetben az adó-visszatérítést a NAV visszautalja abba a nyugdíj- vagy egészségpénztárba, nyugdíj-előtakarékossági számlára vagy nyugdíjbiztosításra, amelyikre befizettünk pénzt. Ha több pénztárnak vagyunk a tagjai, nekünk kell kiválasztani, hogy ez az adó-visszatérítés hova kerül. Ehhez fel kell tüntetni az átutaláshoz a pénztár, szolgáltató, biztosító nevét, adószámát, bankszámlaszámát – ha egy ilyen van, az adóbevallás-tervezetben már szerepelnek ezek az adatok, akárcsak a saját magunk vagy a munkaadónk által befizetett összeg és az utána járó visszatérítés összege.

Hátralékot mutat a tervezet vagy a bevallás, pedig 2020-ban már befizettem az elvárt adót. Miért?

A NAV által elkészített adóbevallási tervezet feltöltése vagy elküldése előtt nem egyeztetik az adózó folyószámla-egyenlegével, mivel nem járt le az adó megfizetésének a határideje. Így fordulhat elő, hogy amíg az adószámlán túlfizetés jelenik meg, a bevallástervezet hátralékot mutat. Ezért a tervezetet módosítani kell, méghozzá úgy, hogy a 74. sorban fel kell tüntetni az év közben befizetett összeget.

Hogyan lehet részletfizetést kérni a fennmaradó adóra a bevallási tervezetben?

A módosításra megnyitott bevallási tervezet „Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek” menüpontjában a 81. sorban lehet ezt kérni. Itt lehet megjelölni azt is, hogy hány hónapra kérjük a pótlékmenetes részletfizetést. Papíralapon ugyanez a C lap 81. sorában lehetséges.

Mennyi időn belül érkezik meg a visszaigényelhető adó?

A bevallás megérkezésétől számítva 30 napon belül utalja a NAV olyan módon, ahogy azt a bevallásban kértük. Ha a bankszámla helyett postai úton kértük, a 30 naphoz hozzá kell számítani a kézbesítés idejét is.

Elakadtam, ki tud segíteni?

A NAV Infóvonalát érdemes hívni, az ingyenes igénybe vehető szolgáltatás a 1819-es számon érhető el. Az utolsó napokban meghosszabbítják ennek az elérhetőségét, a szolgáltatás reggel 8:30-tól este nyolcig hívható. Aki személyesen intézné, a NAV ügyfélszolgálatain 20-án mindenhol 18 óráig várják.