Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh miniszterelnök szerint csak annyi történt, hogy a lengyelek hajlandóságot mutattak a tárgyalásokra a turówi bánya ügyében.","shortLead":"A cseh miniszterelnök szerint csak annyi történt, hogy a lengyelek hajlandóságot mutattak a tárgyalásokra a turówi...","id":"20210525_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo_Lengyelorszag_panasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01040e07-0146-4c9d-8606-128ebc770902","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo_Lengyelorszag_panasz","timestamp":"2021. május. 25. 13:13","title":"Babis ellentmondott Morawieckinek, nem vonják vissza a Lengyelország elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3edaff-a5ae-430c-9181-3d2b724f1bca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban, hogy sorozatfalók lettünk, semmi elitélendő sincsen, különös tekintettel a pandémia okozta bezártságra. Egy weboldal arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, mennyi idő alatt végzünk egy-egy sorozattal.","shortLead":"Abban, hogy sorozatfalók lettünk, semmi elitélendő sincsen, különös tekintettel a pandémia okozta bezártságra...","id":"20210525_can_i_binge_oldal_sorozatok_nezoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a3edaff-a5ae-430c-9181-3d2b724f1bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29cf82-9b45-414d-8143-186b8aeba73c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_can_i_binge_oldal_sorozatok_nezoknek","timestamp":"2021. május. 25. 14:03","title":"Itt a sorozatkalkulátor: megmutatja, mennyi idő alatt végezhet ki egy sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig elektromos változata is van. ","shortLead":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig...","id":"20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e9e38-700a-4c0f-86c1-1dfc8300b587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","timestamp":"2021. május. 25. 09:46","title":"Elon Musk is gratulált hozzá, hogy mennyire betalált az elektromos Ford F-150 Lightning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0575a80-075e-4481-b559-a4b48cf47316","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","timestamp":"2021. május. 25. 16:50","title":"Dobrev Klára egy belarusz aktivistával beszélve villantotta meg orosz nyelvtudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már a fehérorosz titkosszolgálat emberei várták a minszki repülőtéren. ","shortLead":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már...","id":"20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a7b157-9665-44e6-8039-f6d42de44b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","timestamp":"2021. május. 24. 17:03","title":"A Ryanair vezérigazgatója szerint KGB-s ügynökök is utaztak a leszállásra kényszerített gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","shortLead":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","id":"20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ee41f-2d53-42d9-989f-2b3c574fbf3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","timestamp":"2021. május. 25. 15:13","title":"Hordozható Xboxot csinált a Microsoft az androidos Surface Duóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","shortLead":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","id":"20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c721589-f6b9-4849-a774-b6f14f55d873","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","timestamp":"2021. május. 24. 21:32","title":"Ilyen, amikor a Nomadland Oscar-díjas rendezőjére szuperhősfilmet bíznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]