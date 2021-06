Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","shortLead":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","id":"20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbeee8f-141a-46cd-8ec3-e4de6cf09cb3","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 20. 18:20","title":"Rasszistagyanús magyar szurkolók miatt vizsgálódik az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. 