[{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök Németország '30-as években produkált gazdasági fellendülését is dicsérte.","shortLead":"A volt amerikai elnök Németország '30-as években produkált gazdasági fellendülését is dicsérte.","id":"20210707_Trump_szerint_Hitler_nagyon_sok_jot_tett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e0f062-88b8-4501-9970-ed1de41621d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_Trump_szerint_Hitler_nagyon_sok_jot_tett","timestamp":"2021. július. 07. 11:37","title":"Donald Trump arról beszélt, hogy Hitler „nagyon sok jót tett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151db318-fcc8-491f-be85-2231f5c578c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wölfinger László azt mondta: a kormányfő egy kisbusszal érkezett, udvarias volt, és arra kérte, hadd forgassanak egy rövid videót.","shortLead":"Wölfinger László azt mondta: a kormányfő egy kisbusszal érkezett, udvarias volt, és arra kérte, hadd forgassanak...","id":"20210707_ujsagos_orban_viktor_lapok_kormanykritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151db318-fcc8-491f-be85-2231f5c578c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c578afc-80cd-46d4-a53f-0e132906813b","keywords":null,"link":"/itthon/20210707_ujsagos_orban_viktor_lapok_kormanykritika","timestamp":"2021. július. 07. 15:38","title":"Az Orbánnak lapokat eladó újságos: Nem volt előre leszervezve semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9520e6d7-ee7e-4e6a-97d0-fc9e06adad80","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"Bár az ellenzéki vezetésű Ferencváros által felkért szakmai bizottság javaslatot tett arra, ki lenne a legalkalmasabb a pozícióra, a képviselőtestület nem fogadta el a döntést.","shortLead":"Bár az ellenzéki vezetésű Ferencváros által felkért szakmai bizottság javaslatot tett arra, ki lenne a legalkalmasabb...","id":"20210706_Nem_az_lesz_a_Pinceszinhaz_igazgatoja_akit_a_szakmai_bizottsag_javasolt_sztarenki_pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9520e6d7-ee7e-4e6a-97d0-fc9e06adad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c285f4ce-eac0-4147-9b63-725ad71d5606","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Nem_az_lesz_a_Pinceszinhaz_igazgatoja_akit_a_szakmai_bizottsag_javasolt_sztarenki_pal","timestamp":"2021. július. 06. 14:16","title":"Nem az lesz a Pinceszínház igazgatója, akit a szakmai bizottság javasolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban részesültek fideszes és ellenzéki vezetésű kerületek. ","shortLead":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban...","id":"20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b13ba7-fef3-4e99-93be-4881895bfb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","timestamp":"2021. július. 06. 17:30","title":"A XIII. kerület kapta a legtöbb egészségügyi fejlesztési támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c","c_author":"Vacuumlabs","category":"brandcontent","description":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel, analitikus szemlélettel rendelkező szakemberekre. A fintech területén való érvényesüléshez nem is kell feltétlenül az összes programozási nyelvet behatóan ismerni ahhoz, hogy egy sikeres cégnél helyezkedhessünk el, ahol még azt is támogatják, hogy szabadidőnkben saját projektjeinket vagy startupjainkat elindítsuk. Biás Csongorral, a Vacuumlabs tanácsadójával beszélgettünk.","shortLead":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel...","id":"20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae22f1d5-7495-4c0e-a82f-2af2485d93f1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","timestamp":"2021. július. 06. 11:30","title":"Az igazán jó fejlesztőket tárt karokkal várja a fintech-világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b99378a-546c-4e0f-919f-d44edea169ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Richard Donner 91 éves volt, számos műfajban bizonyította tehetségét. ","shortLead":"Richard Donner 91 éves volt, számos műfajban bizonyította tehetségét. ","id":"20210706_Meghalt_a_Superman_es_a_Halalos_fegyverfilmek_rendezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b99378a-546c-4e0f-919f-d44edea169ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c20b99-8c67-47d9-a1c7-1c57368eedc2","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Meghalt_a_Superman_es_a_Halalos_fegyverfilmek_rendezoje","timestamp":"2021. július. 06. 10:14","title":"Meghalt a Superman és a Halálos fegyver-filmek rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többség szerint egyszerű kampányfogás a gyereket nevelőknek ígért adó-visszatérítés, és igazságtalan, hogy a gyerekteleneknek nem jár ilyen támogatás – derül ki a Publicus felméréséből. A megkérdezettek több mint egyharmada nem hisz annyira a gazdaság növekedésében, mint az elemzők.","shortLead":"A többség szerint egyszerű kampányfogás a gyereket nevelőknek ígért adó-visszatérítés, és igazságtalan...","id":"20210706_Publicus_adovisszaterites_gyerekesek_csaladok_szja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e50743-81f9-4403-b054-bb05f13bb4c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Publicus_adovisszaterites_gyerekesek_csaladok_szja","timestamp":"2021. július. 06. 10:04","title":"Publicus: Kétharmad szerint igazságtalan, hogy a gyerekteleneknek nem ad a kormány adó-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]