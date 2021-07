Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A HVG360 szerdai, a honvédségnél történt szexuális zaklatásról szóló cikkének állításait elismerte ugyan a Honvédelmi Minisztérium, csak éppen a lényegről nem közölt információkat. Nem világos, hogy miért szüntette meg a Honvédség parancsnoka a szexuális zaklatással megvádolt alezredes ellen indított méltatlansági eljárást anélkül, hogy kimondta volna, méltó vagy méltatlan-e a hivatására. Ehelyett indult egy fegyelmi eljárás az ügyben, ami arra utal, hogy a főtiszt igenis sáros az ügyben, miközben a pozíciójában hagyták.","shortLead":"A HVG360 szerdai, a honvédségnél történt szexuális zaklatásról szóló cikkének állításait elismerte ugyan a Honvédelmi...","id":"20210701_Erthetetlen_a_miniszterium_magyarazata_amit_a_Honvedsegen_beluli_szexualis_zaklatas_vadjaira_reagalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66ad902-0292-461a-ad96-671def5e77ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Erthetetlen_a_miniszterium_magyarazata_amit_a_Honvedsegen_beluli_szexualis_zaklatas_vadjaira_reagalt","timestamp":"2021. július. 01. 11:22","title":"A Honvédségen belüli szexuális zaklatásról szóló cikkünkre vádaskodó, de semmit sem cáfoló közleményben reagált a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","shortLead":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","id":"20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ca388-09bf-4139-955d-dee3028698eb","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","timestamp":"2021. június. 30. 17:27","title":"Elviheti a Swiss légitársaság a mémmé vált svájci szurkolót a szentpétervári negyeddöntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is kiad majd a rendőrség, azt ígérték. ","shortLead":"Első sorban a nyári időszakra tekintettel az M7-es autópályán fognak cirkálni és videózni, amelyekről képes anyagot is...","id":"20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8be7642-e743-4f4d-8240-5a4a66b946ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a478d438-39e2-4291-872a-94cebe03e724","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Ujraindulnak_a_rendorsegi_civilautos_kameras_autok_es_az_osszefoglalok_is","timestamp":"2021. július. 01. 04:43","title":"Újraindulnak a rendőrség kamerás autói és az összefoglalók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","shortLead":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","id":"20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ae431-4951-4170-a82b-fe34c9f3114f","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","timestamp":"2021. július. 01. 17:38","title":"Oroszországban harmadik napja döntött rekordot a koronavírus miatt elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","shortLead":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","id":"20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1982d88-ab31-4733-ba32-c942ab352754","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. július. 01. 12:22","title":"Amerika büszke a bevándorló Karikó Katalinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két, egymással háborúskodó fia születésének hatvanadik évfordulóján felavatta a szobrát, még mindig a Diana brandet látjuk magunk előtt, és továbbra is keveset tudunk az emberről, aki ezt tartalommal megtöltötte. Mitől működött a Diana-mítosz?","shortLead":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két...","id":"20210701_Diana_hercegno_60_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3212a338-29fd-408c-bd27-1905fd8268d8","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Diana_hercegno_60_eves","timestamp":"2021. július. 01. 20:00","title":"Szűzies áldozat vagy ördögi manipulátor? Diana mítosza még ma is zavarba ejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","shortLead":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","id":"20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd60e8-1f3c-4df7-9011-23f47f77cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","timestamp":"2021. július. 01. 08:17","title":"Lemondott a Momentum elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész, amely A média autonómiáját járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész...","id":"20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa0242-db75-4bef-ae3b-6d13f032a3ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","timestamp":"2021. július. 02. 09:15","title":"Hajnalhasadás 4. – A média autonómiája és a mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]