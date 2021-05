Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye” lenne. Az övezet része lenne az SK Innovation tervezett, 680 milliárdos akkugyára. Az onnan befolyó helyi adóbevétel így a megyéhez kerülne – amelynek fideszes vezetője az előterjesztést kezdeményezte.","shortLead":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye”...","id":"20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87807334-6496-41ae-a33c-b861c71215f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"A kormány elcsatolná minden idők legnagyobb beruházását a helyi önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság teljesítménye.","shortLead":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság...","id":"20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c49dc1-779b-4bc7-ae16-fc4533a27842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","timestamp":"2021. május. 18. 09:00","title":"Nem tudta elkerülni az újabb GDP-csökkenést a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","shortLead":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","id":"20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b6e3cb-9f09-4d38-a980-324482bc2026","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","timestamp":"2021. május. 17. 13:14","title":"Kamu koronavírus elleni szer forgalmazóját bírságolta meg a GVH 117,8 millió forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy kontaktszemély volt. Most a kormány megsegítette őket, ha kérelmezik, mégis elmehetnek szóbelizni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy...","id":"20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dbda1d-2c50-4875-85ed-092505ab08cc","keywords":null,"link":"/elet/20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","timestamp":"2021. május. 18. 12:19","title":"Elmehetnek szóbelizni azok a diákok, akik a koronavírus miatt hagyták ki az írásbeli érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","shortLead":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","id":"20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c7e514-c723-44a7-b357-4351b27178a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","timestamp":"2021. május. 17. 11:45","title":"Vona Gábornak öt érve is van rá, miért Karácsony Gergely lesz szerinte az ellenzék miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","shortLead":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","id":"20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3ee32-750c-4020-80ff-653d8d9669f6","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","timestamp":"2021. május. 18. 08:52","title":"Férjhez ment Ariana Grande","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","shortLead":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","id":"20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397df10-fb48-420d-a555-63359bf8250c","keywords":null,"link":"/sport/20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","timestamp":"2021. május. 17. 11:31","title":"Dárdai a következő szezonra is marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","shortLead":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","id":"20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac677e7d-4a0f-457f-aee6-d513d0f1a661","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","timestamp":"2021. május. 17. 15:17","title":"Jakab Péter egy kérdéssel akasztotta ki a parlamentben Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]