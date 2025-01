Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti a szabad és tisztességes választás eredményét</strong>, nem kell lázadástól tartani, mint az 2021-ben történt. Vagyis a hatalomátadás ezúttal békés lesz, a rendőrség vigyáz a demokrácia citadellájára.","shortLead":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti...","id":"20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c.jpg","index":0,"item":"e359bf21-1c03-4b23-93bc-2737ee1cf5cc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","timestamp":"2025. január. 06. 07:15","title":"\"Négy évvel ezelőtt demokráciánkat próbára tették, és győzött\" – Joe Biden vendégkommentárja a Washington Postban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250105_hatos-lotto-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"27b00a1b-9a77-44e1-9af1-0443241fbf65","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_hatos-lotto-lottoszamok","timestamp":"2025. január. 05. 18:16","title":"Ezekkel a számokkal lehetett tarolni a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","shortLead":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","id":"20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca.jpg","index":0,"item":"880d5b48-58e1-4cc1-8527-4c52fa98cc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","timestamp":"2025. január. 06. 08:05","title":"Elsőként az USA-ban, New Yorkban is bevezették a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten is komolyan vehető milliárdos.","shortLead":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten...","id":"20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1.jpg","index":0,"item":"f2862678-e7c3-4b83-8b2e-87851033d9e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","timestamp":"2025. január. 05. 15:30","title":"Cseh szfinxként emlegetik a brit királyi postát megvásárló milliárdost, aki zsebre tehetné Mészáros Lőrincet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd25004-d7f5-412d-b04e-f17e1112e13e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fővárosban, Washingtonban is komoly havazásra számítanak. ","shortLead":"A fővárosban, Washingtonban is komoly havazásra számítanak. ","id":"20250106_Az-evtized-legkomolyabb-havazasat-varjak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd25004-d7f5-412d-b04e-f17e1112e13e.jpg","index":0,"item":"60fd0dfb-af30-46eb-afe8-20542b8883f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Az-evtized-legkomolyabb-havazasat-varjak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. január. 06. 05:21","title":"Az évtized legkomolyabb havazása sújthatja az Egyesült Államokat, hét államban hirdettek szükségállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","shortLead":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","id":"20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636.jpg","index":0,"item":"27e2d166-a9be-475a-8c05-c665b39338fd","keywords":null,"link":"/elet/20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","timestamp":"2025. január. 05. 21:31","title":"Nekimegy a Coca-Colának Donald Trump oltásellenes leendő minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz árát, ez pedig Európát is érzékenyen érintheti.","shortLead":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz...","id":"20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad.jpg","index":0,"item":"11400f48-fefc-42d8-8b0a-c8749fa6e2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","timestamp":"2025. január. 06. 20:34","title":"Olyan döntést hozott a leköszönő Biden, ami nemcsak Trumpnak, de nekünk is fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d6ad9f-ad84-4434-b1ab-51f89748a216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint fél kilométeren keresztül húzták a kutyát a földúton, az állatorvos szakvéleménye szerint csak a szerencsén múlott, hogy túlélte a kínzást. ","shortLead":"Több mint fél kilométeren keresztül húzták a kutyát a földúton, az állatorvos szakvéleménye szerint csak a szerencsén...","id":"20250106_Allatkinzas-rendorseg-nemetjuhasz-Janoshalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33d6ad9f-ad84-4434-b1ab-51f89748a216.jpg","index":0,"item":"bddf5444-628b-4199-9102-1546c4c9b47b","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Allatkinzas-rendorseg-nemetjuhasz-Janoshalma","timestamp":"2025. január. 06. 10:35","title":"Autóval vonszoltak, majd a fához kötöttek egy kutyát Jánoshalmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]