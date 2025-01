Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","shortLead":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","id":"20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3.jpg","index":0,"item":"52f39084-a940-4660-a029-2bae5f695db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","timestamp":"2025. január. 06. 21:51","title":"Indonézia csatlakozik a BRICS-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","shortLead":"A forint gyengülése szinte azonnal jelentkezik is a kutakon. ","id":"20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29.jpg","index":0,"item":"0b585506-e6b7-4d29-99b2-53ea0ae08482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_uzemanyag-ar-emelkedes","timestamp":"2025. január. 06. 10:31","title":"Megint emelkednek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c31446-f57b-4394-afc5-613ac2423b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már karácsony előtt megtartotta az első tesztrepülését a Hungary Airlines gépe, az új évben pedig több gyakorlórepülést is végrehajtott.","shortLead":"Már karácsony előtt megtartotta az első tesztrepülését a Hungary Airlines gépe, az új évben pedig több gyakorlórepülést...","id":"20250107_hatosagi-engedelyek-kinai-magyar-legitarsasag-hungary-airlines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c31446-f57b-4394-afc5-613ac2423b7f.jpg","index":0,"item":"9a50c37b-8f4c-4675-931c-a573d6d79fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_hatosagi-engedelyek-kinai-magyar-legitarsasag-hungary-airlines","timestamp":"2025. január. 07. 12:59","title":"Megkapta a hatósági engedélyeket a kínai hátterű magyar légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","shortLead":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","id":"20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc.jpg","index":0,"item":"0e2c9cdb-c371-4c66-aaf3-f45db4c6e2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","timestamp":"2025. január. 06. 14:03","title":"Havi 80 000 forint a ChatGPT legdrágább csomagja, de Sam Altman szerint ez túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","shortLead":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","id":"20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc.jpg","index":0,"item":"700f1393-3013-4e88-9d54-d5070fd5ca79","keywords":null,"link":"/sport/20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","timestamp":"2025. január. 07. 11:45","title":"Elnézte az ügynöke a fizetését, két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására kormánykritikus fellépőből Gulyás Gergely válik belőle.","shortLead":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására...","id":"20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a.jpg","index":0,"item":"2a29b65a-6ea3-4930-8870-a777c15c4518","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","timestamp":"2025. január. 06. 11:11","title":"Átalakult Bödőcs Tibor nemzettudata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","shortLead":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","id":"20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549.jpg","index":0,"item":"2624718e-c495-440a-ae36-d1902aaa1f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","timestamp":"2025. január. 08. 05:58","title":"Az iskola bejáratánál állt meg a szíve egy 16 éves lánynak Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]