Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van a katasztrófának, és legalább 30 ezer embert kellett evakuálni a környéken.","shortLead":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van...","id":"20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c.jpg","index":0,"item":"fc806284-281d-4f29-90fa-1fa61930f728","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","timestamp":"2025. január. 08. 19:16","title":"Megdöbbentő videó mutatja, milyen, amikor egy elegáns házat körülzár a Los Angelesben pusztító pokoli tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ab4f6-6951-444a-9a45-e240bc004a72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aptera kivételesen nem egy újabb hatalmas és ólomnehéz pazarló elektromos autó.","shortLead":"Az Aptera kivételesen nem egy újabb hatalmas és ólomnehéz pazarló elektromos autó.","id":"20250109_jo-esetben-sosem-kell-toltore-dugni-az-uj-aptera-villanyautot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ab4f6-6951-444a-9a45-e240bc004a72.jpg","index":0,"item":"0da0a843-297c-4565-a2b6-9c46a4c579b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_jo-esetben-sosem-kell-toltore-dugni-az-uj-aptera-villanyautot","timestamp":"2025. január. 09. 06:41","title":"Jó esetben sosem kell töltőre dugni ezt az új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt 10 évben mind távolabb került Magyarország a közös deviza bevezetésétől.","shortLead":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt...","id":"20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c.jpg","index":0,"item":"c23544ff-c908-44d2-8a9c-a89bcbbcd5bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","timestamp":"2025. január. 09. 07:32","title":"Tíz év alatt sikerült egyre távolabb sodródni az euró bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról tanácskozik, miként tudja maximálisan kihasználni befolyását.","shortLead":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról...","id":"20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"04240e68-4d39-487b-928f-e1fdd7cfa7ef","keywords":null,"link":"/360/20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Economist: Közép-Európa putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hulladékgazdálkodásban kaphat szerepet Schatz Péter új cége.","shortLead":"Hulladékgazdálkodásban kaphat szerepet Schatz Péter új cége.","id":"20250109_Schatz-Peter-Habony-Arpad-New-Establish-Kft-Ripost-Media-Martonicz-Daniel-Paks-hulladekkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696.jpg","index":0,"item":"d16df2b2-1c7b-4f5f-b1f6-7a6f2f6ae0a6","keywords":null,"link":"/360/20250109_Schatz-Peter-Habony-Arpad-New-Establish-Kft-Ripost-Media-Martonicz-Daniel-Paks-hulladekkezeles","timestamp":"2025. január. 09. 13:00","title":"A balkáni médianyomulás után Pakson kerül helyzetbe Habony embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként akár 15 fok is lehet. ","shortLead":"Helyenként akár 15 fok is lehet. ","id":"20250109_idojaras-elorejelzes-szokatlanul-enyhe-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604.jpg","index":0,"item":"ffac7cb6-4151-434a-91ab-b534eac54128","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_idojaras-elorejelzes-szokatlanul-enyhe-ido","timestamp":"2025. január. 09. 05:14","title":"Folytatódik a szokatlanul enyhe időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról, meg arról, hogy hol kellene erősödnie Magyar Péternek, és arról is, mikorra érhet be a Fidesz fiataloknak szóló stratégiája. Érdemes megnézni az egész adástm, de néhány gondolatot most ki is emelünk.","shortLead":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról...","id":"20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3.jpg","index":0,"item":"f665bb99-f362-4892-b47a-bd486972ab21","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:30","title":"Szabó Andrea: A szavazói tömb összetétele most a Fidesznek kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]