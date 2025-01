Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","shortLead":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","id":"20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a.jpg","index":0,"item":"afac4270-8e5c-4328-b603-a0d81c0cac52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","timestamp":"2025. január. 09. 08:33","title":"Alig nőtt tavaly a kiskereskedelmi forgalom, az NGM szerint ez lendületet ad a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db700330-5bf0-40d4-b1e4-a75703a31cfb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A plakát a 80-as években készült videójátékok hangulatát idézi.","shortLead":"A plakát a 80-as években készült videójátékok hangulatát idézi.","id":"20250109_star-wars-sorozat-kobor-alakulat-karpati-tibor-poszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db700330-5bf0-40d4-b1e4-a75703a31cfb.jpg","index":0,"item":"3e94d3b7-d8d0-4102-af28-62b23efa4b22","keywords":null,"link":"/elet/20250109_star-wars-sorozat-kobor-alakulat-karpati-tibor-poszter","timestamp":"2025. január. 09. 15:37","title":"Magyar illusztrátor készített posztert az új Star Wars-sorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","shortLead":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","id":"20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9.jpg","index":0,"item":"083add3e-fb80-40c4-b82d-598fa0ce48de","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","timestamp":"2025. január. 08. 21:30","title":"Az ENSZ elárulta hány civil áldozata volt eddig az ukrajnai háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyikük az autóban várakozott, amíg a másik kettő bement lopni.","shortLead":"Egyikük az autóban várakozott, amíg a másik kettő bement lopni.","id":"20250109_becs-magyar-bolti-tolvajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"e9023040-5e7b-4099-8a6e-91588fc9253c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_becs-magyar-bolti-tolvajok","timestamp":"2025. január. 09. 14:54","title":"Magyar tolvajok járták a bécsi boltokat, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","shortLead":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","id":"20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433.jpg","index":0,"item":"986107c5-93f2-443b-963f-c377d28b37a1","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","timestamp":"2025. január. 08. 13:29","title":"Film készül Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","shortLead":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","id":"20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"b6029c71-8c3a-4460-a1c7-6ad609fcda56","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","timestamp":"2025. január. 08. 21:56","title":"Már legalább ketten meghaltak a Los Angelesben tomboló tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak, amelynek értelmében az üzemek bezárásának elkerüléséért a cég fizetéseket csökkent és leépít, ami egyúttal a német autóipar válságának újabb tünete.","shortLead":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak...","id":"20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29.jpg","index":0,"item":"7df5eebd-297c-4242-8da7-ea215161609d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","timestamp":"2025. január. 08. 11:03","title":"A szakszervezetekkel kötött megállapodás után 300 millió euróval csökkentik a Volkswagen vezetőségének bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503de9c5-9664-4780-9f47-86701db37138","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül költséges lehet a marsi minták Földre küldése, ezért a NASA több megoldáson is gondolkodik, amelyek csökkenthetik a projekt árát.","shortLead":"Rendkívül költséges lehet a marsi minták Földre küldése, ezért a NASA több megoldáson is gondolkodik, amelyek...","id":"20250109_nasa-mars-sample-return-marsi-minta-visszahozatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/503de9c5-9664-4780-9f47-86701db37138.jpg","index":0,"item":"449b02b3-9d5b-47c7-957e-56ee509d7057","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_nasa-mars-sample-return-marsi-minta-visszahozatala","timestamp":"2025. január. 09. 17:03","title":"Az ősi élet nyomait rejthetik a marsi minták, így hozná vissza őket a NASA a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]