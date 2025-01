Tavaly jelentette be a kormány, majd késő ősszel ki is dolgozta a törvényi szabályozását a munkáshitelnek, amivel olyan 17–26 év közötti fiataloknak nyújtanának anyagi segítséget, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni. A legfeljebb 4 millió forint összegű hitel kamatmentes, a nők esetében a futamidő alatt született gyermekek után a tartozást is elengedhetik.

A bankok többsége nem teketóriázott, már január 1-jével meghirdették saját idevágó hitelterméküket, sőt ahogy ígérték, január 2-től akár már igényelni is lehet, akár online is. A Bank360.hu összesítése alapján a munkáshitel megjelent az OTP, az MBH, a K&H, a CIB, a Gránit és az Erste kínálatában.

Bár a hitelt 17 éves kortól lehet felvenni, a bankok többségénél – a Gránit kivételével – csak a már 18 életévét betöltött fiatalok igényelhetik. A legalább 3 hónapos tb-jogviszony igazolása mellett az elvárt jövedelemben is vannak különbségek:

az OTP-nél ez minimum havi nettó 177 ezer forint,

a CIB-nél 218 050,

az Ersténél a 20 órás foglalkoztatottak átlagkeresete,

a K&H-nál ugyanennyi, de már konkrét összegben, 210 638 forintban is meghatározva,

a Gránit azt várja el, hogy az igénylőnek legyen rendszeres, a hiteltörlesztést lehetővé tevő jövedelme,

az OTP munkáshiteléhez viszont nem elég az utcáról beesni: csak az kaphatja meg, akinek legalább 6 hónapja a banknál lévő számlára érkezik a jövedelme, továbbá a jelenlegi munkahelyén legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszonya van,

az MBH Banknál munkavállalóként 150 000, vállalkozóként 250 000 forint minimum havi nettó jövedelem, utóbbinál 1 lezárt üzleti évet is elvárnak.

Azok igényelhetik, akik nem tanulnak tovább felsőoktatásban Túry Gergely

A munkáshitelre jogosult korosztály a bankoknál alapvetően korlátozottan hitelképes, sok pénzintézet személyi kölcsönt eleve nem is nyújt 21-23 éves kor alatt, ennek ellenére ezt a konstrukciót láthatóan szívesen kínálják a bankok. Ennek fő magyarázata az, hogy a babaváró hitelhez hasonlóan a munkáshitelhez is kapcsolódik állami kezességvállalás, vagyis ha az adós nem törleszt, akkor a bankok az államtól megkapják a pénzüket, így számukra kockázatmentes ez a kölcsönnyújtás az igénylők fiatal kora ellenére is.

Már félmilliótól is fel lehet venni

A Gránit online, videóbankos hitelfelvételt is kínál, ígéretük szerint akár 10 perc alatt. Aki náluk igényel, annak 50 ezer forintos jóváírást adnak, de aki új számlát nyit ehhez ott, azt 100 ezer forintos jóváírással honorálják.

Az MBH Banknál elvárás, hogy az igénylő saját, névre szóló fizetési számlával rendelkezzen, amin látszik az utolsó 3 havi jövedelme. Tehát, aki készpénzben kapja a fizetését, az nem tudja igényelni az MBH Banknál a munkáshitelt – figyelmeztet a Biztosdöntés.hu. Itt 2 millió forint a legkisebb igényelhető összeg, 18–25 év közöttiek számára.

A CIB Banknál és az OTP Banknál egymillió forinttól indul a hitelösszeg, a K&H Banknál félmilliótól, itt a 18–26 év közöttieket várják.

A lehető leghosszabb futamidőre a teljes összeget

A Biztosdöntés.hu szakértője több tanácsot is adott az ilyen hitel felvételét mérlegelőknek:

mivel a munkáshitel kamatmentesen törleszthető, érdemes minél hosszabb futamidőt választani, hiszen a bank pénze ingyen van az igénylőnél, így a havi törlesztőrészlet is alacsonyabb;

mivel a munkáshitel csak egyszer igényelhető, azok járhatnak legjobban, akik a maximum hitelösszeget kérik, ha a jövedelmük ezt megengedi.

A kamat lehet nulla, de a THM nem

A Bank360.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy ugyan a munkáshitel a feltételek teljesítése esetén kamatmentes az igénylők számára, akik azonban az ajánlatokban ennek ellenére találkoznak hitelköltséggel, ugyanis a hitelhez kapcsolódó állami kezességvállalásnak díja van, évente a fennálló tartozás 0,5 százaléka. Így a már élő banki ajánlatokban a futamidőtől és a felvett összegtől függően 0,4-0,55 százaléktól induló THM-eket láthatnak az ügyfelek.

Ha valaki a teljes, 4 milliós forintos összeget felveszi 10 évre, akkor a havi törlesztőrészlete 35 ezer forint lesz.

Kedvezmények gyermekek után

Várható, hogy a bankok az ügyfelekért folyó versenyben pluszjóváírásokat is kínálnak majd az igénylőknek, ahogy ezt például a munkáshitelhez hasonlóan kamatmentes babaváró hitelnél is teszik.

Gyermeket vállaló házaspárok élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy a babaváró hitelt és a munkáshitelt is felveszik, ha jogosultak az utóbbira is. Így együttesen akár 15 millió forint szabad felhasználású pénzhez juthatnak kamatmentesen. A babaváróval szemben a munkáshitelnek nem feltétele a gyerekvállalás, az csak pluszkedvezményre ad lehetőséget a női igénylőknek az új hitelnél, aminek az igénybevételéhez nem kell házasnak lenni.

Ezek a kedvezmények: