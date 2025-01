Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Resto Puskinnak március közepéig kell távoznia, a bérbeadó új pályázatot írt ki.","shortLead":"A Resto Puskinnak március közepéig kell távoznia, a bérbeadó új pályázatot írt ki.","id":"20250110_puskin-mozi-kavezo-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13.jpg","index":0,"item":"c01ac12d-af53-4417-b950-2ab46424db65","keywords":null,"link":"/kkv/20250110_puskin-mozi-kavezo-bezaras","timestamp":"2025. január. 10. 16:36","title":"Bezár a Puskin mozi kávézója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9565b2d1-566e-4072-92e6-f53c2fa56e52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vízművek a reklamáció után elismerte, hogy az ő karbantartási területén történt a csőtörés, és közölte, hogy felülvizsgálja a számlázást. Csakhogy a több mint 2,2 milliós számlát azóta sem sztornózták le.","shortLead":"A vízművek a reklamáció után elismerte, hogy az ő karbantartási területén történt a csőtörés, és közölte...","id":"20250111_2-millios-vizszamla-csotores-vizdij-csatornadij-fovarosi-vizmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9565b2d1-566e-4072-92e6-f53c2fa56e52.jpg","index":0,"item":"0f930646-92ce-4eb5-8e7a-c5f75236701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_2-millios-vizszamla-csotores-vizdij-csatornadij-fovarosi-vizmuvek","timestamp":"2025. január. 11. 15:15","title":"Hajmeresztően magas, több milliós vízszámlát hozott a posta, miután csőtörés volt az ügyfélnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert ez magánügy, csak a kínos kérdéseknek akarta elejét venni. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert...","id":"20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20.jpg","index":0,"item":"0db8f566-5490-42a6-bfda-1693cf85313d","keywords":null,"link":"/360/20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","timestamp":"2025. január. 10. 08:00","title":"Tamás Ervin: Orbán Indiában – nem csoda, ha az állampolgárból előbújik a kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például cserihannának (polgári nevén Cseri Hannának) Hirtelen mélyül, Lenkke_-nek (Fehér Lili) pedig Törik a beton címmel új albuma, ennek apropóján nemcsak a dalokról és a csajos zenékről, hanem a Z generációról, a káromkodásról és a kommentekről is beszélgettünk.","shortLead":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például...","id":"20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7.jpg","index":0,"item":"8d0359ef-713c-4dc5-b26e-50e71384e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","timestamp":"2025. január. 11. 20:00","title":"„Amúgy a nők is káromkodnak” – interjú cserihannával és Lenkkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi Árpád halála miatt tartanak a hétvégén. A baráti polgármesterektől állítólag 60 százalékos Fidesz-győzelmet várnak el, a dombóvári Tisza-szimpatizánsok pedig rájöttek, hogyan lehet annak ellenére izgalmas a vasárnapi választás, hogy a Tisza nem indított jelöltet. Riport Tolnából.","shortLead":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi...","id":"20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d.jpg","index":0,"item":"619a5ac5-b9cf-49f3-bc1b-f73c4baad43f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 13:00","title":"Fidesz–Mi Hazánk-meccs lett a vasárnapi tolnai időköziből – riport a körzetből, ahol a Tisza nem indított jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban annak egyik funkciójára, amelyik állítólag hamis és félrevezető hírösszefoglalókat küld az iPhone-felhasználóknak.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban...","id":"20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"27624d7c-e7d8-4068-820c-759aaf5efc76","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","timestamp":"2025. január. 11. 14:03","title":"Álhíreket küld az iPhone-okra az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyertes nem Magyarországon vásárolta meg a szelvényét. ","shortLead":"A nyertes nem Magyarországon vásárolta meg a szelvényét. ","id":"20250111_eurojackpot-fonyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed.jpg","index":0,"item":"428ed867-20ca-47ed-ab1f-580acc3fafe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_eurojackpot-fonyeremeny","timestamp":"2025. január. 11. 08:15","title":"Elvitték a 33 milliárdos főnyereményt az Eurojackpoton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"H. I. az ügy 24. rendű vádlottja.","shortLead":"H. I. az ügy 24. rendű vádlottja.","id":"20250110_penzbuntetes-bortonbuntetes-korrupcio-miniszteriumok-uzletember-delta-systems","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"30b3117c-9ef8-4343-a0ba-0af82f54fee9","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_penzbuntetes-bortonbuntetes-korrupcio-miniszteriumok-uzletember-delta-systems","timestamp":"2025. január. 10. 18:44","title":"180 milliós pénzbüntetést és egy év börtönt kapott a több minisztériumot is érintő korrupciós ügyben egy üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]