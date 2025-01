Már legalább 10 halálos áldozata van minden idők legsúlyosabb Los Angeles-i tűzvészének. Kedd óta az amerikai nagyvárosban legalább 9000 épület vált a lángok martalékává, miközben a tűzoltók heroikus küzdelemben próbálják visszaszorítani a tüzeket.

Ezen erőfeszítéseiket azonban nagyban nehezítik a térségre januárban jellemző szélviharok, hiszen ezek hatására a tűz villámgyorsan képes terjedni, illetve baj van a tűzcsapokkal is. Ezek egy része ugyanis teljesen üres, más részükben pedig annyira alacsony a víznyomás, hogy szinte használhatatlanok.

A Los Angeles Times egy hosszabb, elemző cikkében járta körbe a problémát. Mint írják, a tűz által leginkább fenyegetett kerületek vízellátási rendszere egyszerűen nem képes az oltáshoz szükséges nagy mennyiségű vizet órákon át biztosítani. Ezt a lapnak a városi áram és vízszolgáltató korábbi vezetője, Martin Adams is megerősítette. Mint a szakember fogalmazott:

„a rendszert nem arra tervezték, hogy képes legyen megfékezni egy teljes kerületeket elborító tűzvihart”.

— gallery control —

Nem bírja az infrastruktúra

Például a város egyik jómódú kerületének, a Palisadesnek a vízellátási rendszerét úgy tervezték meg, hogy percenként annyi liter vizet lehessen kipumpálni belőle, ami elegendő egy lakástűz, vagy akár egy kigyulladt ház, esetleg egy üzlethelység eloltásához. Arra azonban a rendszer nem volt felkészítve, hogy ez egyszerre több helyen is megtörténik és mindenhol tűzoltók próbálják kiszivattyúzni az oltáshoz szükséges vízmennyiséget.

Mindez oda vezetett, hogy „a rendszer az alapvető működéséhez képest négyszeres terhelés alatt volt kénytelen üzemelni 15 órán át” – mondta az áram és vízszolgáltató jelenlegi vezetője, Janisse Quinones. Mint elmondta, a város tűzcsapjai három hatalmas, egyenként egymillió gallon (egy gallon = 3,785 liter) vizet tartalmazó tartályból kapják a folyadékot.

A tűzcsapok az alacsonyabban fekvő területeken működnek, ám a magaslatokon, ahol a The Palisades kerület is található kiürültek, mivel a nagy mennyiségben távozó víz a tartályokból az alacsonyabban fekvő kerületek felé folyt el.

Normális esetben, amikor nagyobb tűz üt ki, a tűzoltók gyakran használnak helikoptereket az oltáshoz, ezek általában vízzel, vagy más tűzgátló anyagokkal igyekeznek fékezni a lángokat felülről. A mostani helyzetben azonban a szélviharok miatt a helikopterek nem tudtak felszállni, így a tűzoltóknak még nagyobb szükségük lett volna a szárazföldön elérhető vízforrásokra, ami csak fokozta a rendszer leterheltségét.

Képeken a Los Angeles-i apokalipszis Mint egy megelevenedett katasztrófafilm – a helyiek szinte tehetetlenül nézik, ahogy Los Angeles a tűz martalékává válik. A kaliforniai városban és a környező megyékben legalább öt különböző tűzvész tombol, ezek közül három lényegében fékezhetetlenül. A tűz közelít a világhírű Hollywood felirathoz, a Sunset Boulvard épületei pedig lényegében már megsemmisültek.

Ezen az önkormányzat azzal próbált segíteni, hogy vízzel feltöltött tartálykocsikat küldött a veszélyeztetett helyszínekre.

Nem csak a Palisadesben okozott gondot a vízellátás túlterheltsége, Altadenában a tűzcsapok alacsony víznyomása akadályozta az oltási munkálatokat, Pasadenában pedig még áramkimaradás is súlyosbította a katasztrófát. Ennek egyik magyarázata, hogy a földrengésveszély miatt előszeretettel használnak légvezetékeket, a tűz azonban ezeket könnyen pusztítja el.

A kerület tűzoltóparancsnoka szerdán azt is elismerte, hogy még elegendő víz birtokában sem tudták volna megfékezni a lángokat a szélvihar miatt. A parancsnok ugyanakkor csütörtökön már arról beszélt, hogy a víznyomással kapcsolatos gondok elmúltak, és a tűzoltók már fennakadások nélkül tudják tenni a dolgukat.

Bővíteni, de miből?

A vízszolgáltató és a városvezetés is kemény bírálatokat kapott az utóbbi napokban a lakosok és ellenzéki politikusok részéről, akik az elöregedett infrastruktúrát és az önkormányzat vezetőinek rossz döntéseit állították pellengérre.

Ugyanakkor a vízügyi szakemberek szerint a Los Angeles-i vízellátás infrastrukturális korlátai meglehetősen szokványosnak tekinthetők a többi nagyvároséhoz hasonlítva. Bár igaz az is, hogy nem most támadtak először komolyabb tűzviharok Kaliforniában, így lassan azzal is lehetne számolni, hogy ezek a most rendkívülinek tekintett állapotok állandósulni fognak. Erre pedig kapacitásbővítéssel kellene reagálni, felvetődik azonban a legsúlyosabb kérdés, hogy miből.

A nagyberuházásokhoz, mint amilyen a vízellátási rendszer kibővítése, extra források is kellenek. A működésbeli hiányosságokat most kárhoztatók korábban legalább ennyire elutasítóan reagáltak volna a helyi adók megemelésére is. Más kérdés, hogy most a lakosság többsége vélhetően azt mondaná, hogy a szükséges beruházások megértek volna minden centet.

A tűz okai minden valószínűség szerint nem függetlenek a klímaváltozástól, bár az ezzel kapcsolatos hivatalos vizsgálat még zajlik. A Los Angeles Times szerint a tűzvész kockázatát magában hordozza a nedves és a száraz időjárás szélsőséges váltakozása, ami az Egyesült Államok nyugati partvidékén egyre gyakoribb jelenség.

Leégett otthonok Los Angeles Pacific Palisades negyedében 2025. január 9-én AFP/John Edelson

Bajban a lakásbiztosítási piac

A mostani tűzviharnak messzeható következményei lesznek, az egyik ezek közül a kaliforniai lakásbiztosítási krízis súlyosbodása. A szaporodó tűzvészek miatt már több biztosító is kivonult az állam piacáról és a maradók is tömegével mondják fel a korábban megkötött biztosításokat. A folyamat ráadásul már tavaly jól látható méreteket öltött. Az állam legnagyobb biztosítója, a State Farm márciusban 72 ezer szerződés megújítását tagadta meg.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a mostani katasztrófa károsultjai közül hányan rendelkeztek biztosítással, ám azt már többen jelezték, hogy a biztosítójuk néhány hónappal korábban mondta fel a szerződésüket. James Woods színész is arról számolt be, hogy négy hónappal korábban a környékükön mindenkinek megszűnt a lakásbiztosítása.

A magánbiztosítók helyét egy állami biztosító, a California FAIR Plan igyekszik átvenni, ám az ő feltételei lényegesen rosszabbak, mint amiket a magáncégek ajánlottak. Nincs bennük például felelősségbiztosítás.

A magáncégek kihátrálása a mostani katasztrófa tükrében érthető, hiszen csak a Los Angeles megyei biztosítók 20 milliárd dollárt (kb. 8 ezer milliárd forint) lesznek kénytelenek kifizetni a károsultaknak, míg a megyei összveszteség mostanra elérte az 50 milliárd dollárt (kb. 20 ezer milliárd forint). Ez pedig azt is jelenti, hogy amelyik vállalat nem fejvesztve menekül el ezek után a kaliforniai piacról, az a biztosítási díját fogja a csillagos égig emelni. És ez nem pusztán szóvirág, az Allstate nevű biztosító csak tavaly 34 százalékos emelést vezényelt le.

A tűz lángjai a kaliforniai Topanga településen AFP/David Swanson

És akkor arról még nem volt szó, hogy az normális esetben is hónapok, sőt, néha évek kérdése, mire a biztosító fizet, vélhetően a károsultak nagy száma miatt most sem lesz rövid ez a folyamat. Ha pedig az embernek nincs semmiféle biztosítása, az maximum abban reménykedhet, hogy a tűzvészt szövetségi katasztrófának minősítik. Ebben az esetben a nemrég elhunyt Jimmy Carter által alapított amerikai katasztrófavédelmi hivatal (FEMA) adhat valamennyi segélyt.

Ez azonban távolról sem lesz elég arra, hogy egy új lakást lehessen belőle vásárolni. Erre még a Los Angeles Timesnak nyilatkozó biztosítási jogvédő is annyit tudott csak mondani, hogy reméli, a károsult rendelkezik annyi félretett forrással, amiből talpra tud állni magától.

Nyitóképünkön egy kaliforniai Palisades-tűz során megsemmisült otthon 2025. január 9-én. Fotó: Patrick T. Fallon/AFP