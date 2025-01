Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2024 áprilisában ígért javítást egy, az iPhone-ok ébresztőjét érintő problémához. A cég azonban úgy tűnik, nem vette elég komolyan a hibát, mert az még mindig sokaknál jelentkezik – ráadásul különböző formákban.","shortLead":"Az Apple még 2024 áprilisában ígért javítást egy, az iPhone-ok ébresztőjét érintő problémához. A cég azonban úgy tűnik...","id":"20250110_apple-iphone-ebreszto-hiba-javitas-panaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7.jpg","index":0,"item":"bf0640bd-8dcb-4ce7-a8c1-2444e1e56560","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_apple-iphone-ebreszto-hiba-javitas-panaszok","timestamp":"2025. január. 10. 14:03","title":"Közel egy év sem volt elég az Apple-nek, hogy javítsa az iPhone-ok hibás ébresztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alaposan megújul a típus, kicsit a Cybertruck stílusában.","shortLead":"Alaposan megújul a típus, kicsit a Cybertruck stílusában.","id":"20250109_Alcazas-nelkul-bukkant-fel-a-frissitett-Tesla-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45.jpg","index":0,"item":"a984bfb2-918c-4a1e-bf35-656fd339b73e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Alcazas-nelkul-bukkant-fel-a-frissitett-Tesla-Model-Y","timestamp":"2025. január. 09. 15:24","title":"Álcázás nélkül bukkant fel a Tesla legfontosabb újdonsága, a frissített Model Y – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f1364-9cff-4b1d-8eeb-79a239adb810","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bántalmazásnak egy fiatalabb férfi is tanúja volt, neki bűnpártolás miatt kell felelnie.","shortLead":"A bántalmazásnak egy fiatalabb férfi is tanúja volt, neki bűnpártolás miatt kell felelnie.","id":"20250109_zalaegerszeg-elettars-agyonverte-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da4f1364-9cff-4b1d-8eeb-79a239adb810.jpg","index":0,"item":"3e5fd729-4c7f-4fe8-a691-9f1afd00060c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_zalaegerszeg-elettars-agyonverte-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 14:12","title":"Agyonverte élettársát, majd felgyújtotta és feldarabolta a holttestet egy zalaegerszegi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról, meg arról, hogy hol kellene erősödnie Magyar Péternek, és arról is, mikorra érhet be a Fidesz fiataloknak szóló stratégiája. Érdemes megnézni az egész adástm, de néhány gondolatot most ki is emelünk.","shortLead":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról...","id":"20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3.jpg","index":0,"item":"f665bb99-f362-4892-b47a-bd486972ab21","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:30","title":"Szabó Andrea: A szavazói tömb összetétele most a Fidesznek kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","shortLead":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","id":"20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a.jpg","index":0,"item":"131aa0f1-e62e-4338-bb33-f534316a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","timestamp":"2025. január. 11. 10:56","title":"Hét követelést tett közzé az Ügyfélkapu+ és a DÁP ügyében a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca48db6-71f1-42ef-bce6-48cc566d417e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harcából igazolták az utódot. ","shortLead":"A Trónok harcából igazolták az utódot. ","id":"20250110_ray-stevenson-star-wars-ashojka-baylan-skoll-rory-mccann","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca48db6-71f1-42ef-bce6-48cc566d417e.jpg","index":0,"item":"38d35011-76d9-4bb6-aebe-c20eba5b5348","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_ray-stevenson-star-wars-ashojka-baylan-skoll-rory-mccann","timestamp":"2025. január. 10. 09:54","title":"Megvan, ki viszi tovább Ray Stevenson szerepét a Star Wars-univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]