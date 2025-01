Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek nyilvánosan ki kell állnia a gyűlölet és az uszítás ellen, akkor is, ha ez beavatkozás a közelgő választásokba. Trump imádja, hogy Mar-a-Lago királya lehet, de hamarosan lefokozzák az Egyesült Államok elnökévé. Igencsak időszerű a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között, de nagyon törékeny lehet.","shortLead":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek...","id":"20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"3f4938de-6fa6-4e5f-a3ed-9c61cf955ca0","keywords":null,"link":"/360/20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","timestamp":"2025. január. 17. 11:11","title":"Economist: Átvészelheti-e Európa a Trumpnádót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76626c20-cbb9-417b-8527-a5b8ed054f4a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Istenes László TV2-es műsorvezető sokat tanult Felcsúton.","shortLead":"Istenes László TV2-es műsorvezető sokat tanult Felcsúton.","id":"20250116_Tavozik-a-felcsuti-fociklub-orbanista-kommunikacios-igazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76626c20-cbb9-417b-8527-a5b8ed054f4a.jpg","index":0,"item":"95fb7bdd-d148-44a1-b791-1fb5982ebd69","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Tavozik-a-felcsuti-fociklub-orbanista-kommunikacios-igazgatoja","timestamp":"2025. január. 16. 14:48","title":"Távozik a felcsúti fociklub orbánista kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","shortLead":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","id":"20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"53129468-1e30-4f35-8e4d-1624a5e23d39","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","timestamp":"2025. január. 15. 17:45","title":"A síneken ülhetett a férfi, akit halálra gázolt a villamos a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza családja történetét, az alkoholizmus taszító mindennapi következményeit sem titkolva.","shortLead":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza...","id":"20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59.jpg","index":0,"item":"02d4e189-dc3a-4308-a738-e552da01397f","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","timestamp":"2025. január. 16. 20:45","title":"Grecsó Krisztián: Nem törődtem azzal, hogy megégetem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való kerüléséről.","shortLead":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972.jpg","index":0,"item":"8ff0e71b-57a7-4cca-86d8-aa0811c2e89e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","timestamp":"2025. január. 16. 09:29","title":"Gulyás Gergely: A Tisza nemcsak a ’26-os győzelmünk garanciája, de még a ’30-as Fidesz-siker is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék azt állítja, hogy jelöltje, Edmundo González Urrutia a voksok több mint 67 százalékát szerezte meg a választáson. Az Egyesült Államok, Kanada és több ország Latin-Amerikában is González Urrutiát ismeri el az elnökválasztás győztesének.","shortLead":"Az ellenzék azt állítja, hogy jelöltje, Edmundo González Urrutia a voksok több mint 67 százalékát szerezte meg...","id":"20250116_Tizennegy-amerikai-orszag-kozos-nyilatkozatban-itelte-el-Nicolas-Maduro-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890.jpg","index":0,"item":"710ababd-933c-4033-aca2-cd3a87f79707","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Tizennegy-amerikai-orszag-kozos-nyilatkozatban-itelte-el-Nicolas-Maduro-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 16. 22:06","title":"Tizennégy amerikai ország közös nyilatkozatban ítélte el Nicolás Maduro beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon felújítanak 10 kilométernyi utat, és építenek egy felvonót is az Avasra.","shortLead":"Miskolcon felújítanak 10 kilométernyi utat, és építenek egy felvonót is az Avasra.","id":"20250115_Lazar-Janos-Junius-vegen-nyithatjak-meg-a-miskolctapolcai-Barlangfurdot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225.jpg","index":0,"item":"ffd2e33a-b654-469f-8bb2-5aef7f5b178e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Lazar-Janos-Junius-vegen-nyithatjak-meg-a-miskolctapolcai-Barlangfurdot","timestamp":"2025. január. 15. 15:08","title":"Lázár János: Június végén nyithatják meg a miskolctapolcai Barlangfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","shortLead":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","id":"20250115_schengen-koborkutya-happy-end","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a.jpg","index":0,"item":"30d286cb-98e9-4d4e-898a-72785742bd73","keywords":null,"link":"/elet/20250115_schengen-koborkutya-happy-end","timestamp":"2025. január. 15. 15:31","title":"Otthonra lelt a kóbor kutya, amely elsőként kelt át a román–magyar schengeni határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]