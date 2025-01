Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is világhírű vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni.","shortLead":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember...","id":"20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b.jpg","index":0,"item":"0735019c-603b-4d6a-a604-8cc1b38cc365","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","timestamp":"2025. január. 17. 08:37","title":"Változni szeretnénk? Tanulásra buzdít egy milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682315a2-64a8-427c-a92d-73b5f6fc815a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felújítás papíron tavaly ősszel elkezdődött.","shortLead":"A felújítás papíron tavaly ősszel elkezdődött.","id":"20250116_Egy-Tiborcz-kozeli-ceg-szallodava-alakitja-a-Fovam-teri-Burger-King-epuletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/682315a2-64a8-427c-a92d-73b5f6fc815a.jpg","index":0,"item":"887603cf-062b-4132-b047-40265b5de846","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Egy-Tiborcz-kozeli-ceg-szallodava-alakitja-a-Fovam-teri-Burger-King-epuletet","timestamp":"2025. január. 16. 18:07","title":"Egy Tiborcz-közeli cég szállodává alakítja a Fővám téri Burger King épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: a múlt héten indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen – ez szerinte könnyen összeköthető az ügyészség csütörtöki akciójával. Az Integritás Hatóság vizsgálatának részleteit viszont hiába kérdeztük, nem volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek...","id":"20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"d7350e83-d86e-458a-960e-46a97383e463","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 08:17","title":"Az Integritás Hatóság elnöke szerint az őt ért támadáson keresztül próbálják lejáratni a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok körében. Ennek része lehet napelemek telepítése ugyanúgy, mint az elektromos flotta alkalmazása vagy a töltőtelepítés. Radó Edinával, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk.","shortLead":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok...","id":"20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e.jpg","index":0,"item":"65d78c5e-fe4b-439f-b9a7-0011e630c96c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","timestamp":"2025. január. 16. 15:30","title":"Már egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rockerek, countryzenészek, rapperek és a Village People mellett még egy sor celebet várnak a hétfői ceremóniára.","shortLead":"Rockerek, countryzenészek, rapperek és a Village People mellett még egy sor celebet várnak a hétfői ceremóniára.","id":"20250116_Donald-Trump-elnok-beiktatas-ceremonia-meghivott-celebek-Hulk-Hogan-Sylvester-Stallone-Kanye-West","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"e24523ff-7567-42c8-93c1-6838f980f785","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Donald-Trump-elnok-beiktatas-ceremonia-meghivott-celebek-Hulk-Hogan-Sylvester-Stallone-Kanye-West","timestamp":"2025. január. 16. 16:07","title":"Hulk Hogan, Stallone, Kanye West – igazi nehézfiúkat várnak Trump beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan eszközökről hallani, amelyekben látszólag nem tud kárt tenni az idő. Ilyen egy, illetve két Commodore 64-es számítógép is, amelyeket a mai napig használnak egy vállalkozásnál.","shortLead":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan...","id":"20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059.jpg","index":0,"item":"898194ec-799a-4c9a-997d-7b29b4e8893a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","timestamp":"2025. január. 17. 17:03","title":"42 éves ez a Commodore 64-es, és még mindig használják, ráadásul nem is akármire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel korábban. Ettől függetlenül esetenként igencsak hasznos lehet, ráadásul van egy kevéssé ismert oldala is.","shortLead":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel...","id":"20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479.jpg","index":0,"item":"388df1a4-4113-4859-820d-0152543164cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Mindenki használja, senki nem tudja: a tűzőgépének van egy titkos funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","shortLead":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","id":"20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"db60eef5-3481-4367-a3bc-7a848c8e32de","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","timestamp":"2025. január. 16. 14:40","title":"Orbán rózsaszínű rövidnadrágban töltötte utolsó indiai napjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]