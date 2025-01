Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","id":"20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"6eab740c-f2b7-4091-ad3a-bc76db3cfb60","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","timestamp":"2025. január. 18. 15:14","title":"Fia ölhette meg a 82 éves férfit Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai diktatúrák terrorja idején követhetjük nyomon egy család szembenézését és küzdelmeit a múltjával.","shortLead":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai...","id":"20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536.jpg","index":0,"item":"99d6b94c-92e4-4297-8adc-20035d486031","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 19. 15:45","title":"Mariana Enríquez regénye azokat is megdöbbenti és elgondolkodtatja, akik az elképzelhetetlent is feltételezik a hatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által elkövetett, nagy összegű csalásra. Az ő nevét viseli az az amerikai törvény, amellyel Washington a korrupt vagy az emberi jogokat megsértő külföldi politikusokat, üzletembereket, például Rogán Antalt szankcionálja. Csakhogy maga Magnyitszkij és brit-amerikai védelmezője sem mindig járt egyenes úton.","shortLead":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által...","id":"20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558.jpg","index":0,"item":"2c558dd7-6abe-44b2-821b-c864ca81fe01","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Embertelen körülmények között halt meg a börtönben Magnyitszkij, akiről elnevezték a Rogánt is sújtó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem várható, de adósságuk nőhet, az agrárium fejlesztését pedig sosem késő elkezdeni – mondja Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. Interjú.","shortLead":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem...","id":"20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee.jpg","index":0,"item":"c3959610-8e01-4381-9cca-45be257034a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","timestamp":"2025. január. 20. 11:00","title":"Kementzey Ferenc, Raiffeisen-vezérhelyettes: Az utóbbi 15 évben ennyire soha nem kellett segítség a kkv-knak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","shortLead":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","id":"20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b.jpg","index":0,"item":"6cfe909e-8844-48ec-a91f-9ea48e9d8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","timestamp":"2025. január. 19. 15:49","title":"A HÉV elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","id":"20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"356e94f5-c995-4365-98a9-b2d4e0cfdc7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","timestamp":"2025. január. 18. 20:44","title":"Netanjahu: Izrael fenntartja a jogot, hogy folytassa a háborút, ha tűzszünet második szakasza sikertelen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk a fontos tudnivalókat.","shortLead":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk...","id":"20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c3e61c59-01e2-478e-830e-0f85c053ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","timestamp":"2025. január. 20. 08:03","title":"Az Erste minden ügyfele érintett: aki most nem lép, elveszítheti a hozzáférését a mobilbankjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","shortLead":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","id":"20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388.jpg","index":0,"item":"f18205f2-6b30-4428-a7a4-13e6a21f481b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","timestamp":"2025. január. 19. 09:24","title":"Törölték az orosz kódot az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott kódgenerátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]