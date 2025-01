„Őrület lesz” – mondta Nagy Márton a sajtótájékoztatóján. A nemzetgazdasági miniszter ezt arról mondta: az előttünk álló kicsit több mint két hónapban rendkívül sok prémium magyar állampapír jár le, rengeteg ember kaphatja meg az állampapírban tartott pénzét, összesen nagyjából 3000 milliárd forintot – úgyhogy nagyon fontos kérdés, mi lesz ennek az összegnek a sorsa. Nagy a Portfolio tudósítása szerint azt mondta: a legfontosabb feladat, amivel a következő másfél-két hónapban foglalkozni fog, a prémium magyar állampapírok ügye.

A miniszter arról beszélt: az összhangban van a gazdaságpolitikával, ha ez a pénz az ingatlanpiacra megy. Viszont „ha a lakosság továbbra is megtakarítani akarja ezt az összeget, akkor ösztönzőket kell megnyitni, hogy a rendszeren belül maradjon az összeg”.

Nagy Márton felkészül Veres Viktor

Mint mondta, naponta vizsgálják, hogy hova mennek a szóban forgó pénzek, és mire költik az emberek a pénzüket. Az is jó szerinte, ha a prémium állampapírból más állampapírba teszik át a megtakarítást, de az is, ha a bankrendszerbe kerül át ez az összeg. Az okozhat finanszírozási problémát, ha túl sok lakossági állampapírt váltanának vissza, de most nincs ilyen probléma, mert a likviditás ott marad a bankoknál – magyarázta. Azt elárulta, hogy van egy akcióterv a prémium állampapírokkal kapcsolatban, de hogy miről van szó, azt nem árulta el.

A sajtótájékoztatón Nagy arról is beszélt, hogy az államadósságot nem sikerült 2024-ben csökkenteni, a GDP-növekedésünk pedig az eredetileg várt 4 helyett 0,5-0,6 százalékos lehet, és adózási változásokat is bejelentett.