[{"available":true,"c_guid":"88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV megtagadta a belépést. ","shortLead":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV...","id":"20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67.jpg","index":0,"item":"8b52084c-66ee-4576-8bfa-e215f95a094d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","timestamp":"2025. január. 28. 14:19","title":"Nem engedték be a zuglói polgármestert Rákosrendező területére, ahol a Mini-Dubajt húznák fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3222116c-ca33-4099-9705-02b66e520296","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszi időjárás.","shortLead":"Folytatódik a tavaszi időjárás.","id":"20250128_idojaras-melegrekord-meleg-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3222116c-ca33-4099-9705-02b66e520296.jpg","index":0,"item":"7c53e022-1eb5-42dd-8c67-af6edabd5d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_idojaras-melegrekord-meleg-hungaromet","timestamp":"2025. január. 28. 08:23","title":"Akár a januári abszolút melegrekord is megdőlhet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény. Ezekhez társult most egy videó is.","shortLead":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény...","id":"20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f.jpg","index":0,"item":"501ace7b-760b-40b1-a9cf-381793c49ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","timestamp":"2025. január. 28. 14:32","title":"Videón a következő iPhone SE, ilyen lehet az Apple alapjaiban megújult mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","shortLead":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","id":"20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8.jpg","index":0,"item":"62f7ff25-4ded-43bd-becf-1e29bb33fce3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 20:17","title":"Jámbor András oligarchákat sejt a Mini-Dubaj mögött, parlamenti vizsgálóbizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c01c2a1-c81d-4e5d-b457-484dcdbd28fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fegyverbeszerzések körül dúl komoly vita Ukrajnában.","shortLead":"A fegyverbeszerzések körül dúl komoly vita Ukrajnában.","id":"20250129_ukrajna-fegyverbeszerzes-korrupcioellenes-vizsgalat-rusztem-umerov-vedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c01c2a1-c81d-4e5d-b457-484dcdbd28fa.jpg","index":0,"item":"4310302e-8195-4cd2-9879-ee147be2ad7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_ukrajna-fegyverbeszerzes-korrupcioellenes-vizsgalat-rusztem-umerov-vedelmi-miniszter","timestamp":"2025. január. 29. 15:07","title":"Korrupcióellenes vizsgálatot indítottak az ukrán védelmi miniszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem csökkentett a Monetáris Tanács.","shortLead":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem...","id":"20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"310ce3ce-d0d7-4c38-b5c3-96bb9357b399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 14:12","title":"Itt van a Matolcsy-korszak utolsó előtti kamatdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","shortLead":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","id":"20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9.jpg","index":0,"item":"896b4812-9c75-4be1-a0d5-48a94a3b065d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","timestamp":"2025. január. 29. 10:35","title":"Egy orosz drón elpusztította az elmenekült oroszbarát Janukovics volt ukrán elnök veteránautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12b989-03e4-450f-af6f-d7758f0b0d3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön jelölni fogja a megbízható, valamennyi biztonsági kritériumnak megfelelő VPN-szolgáltatókat az androidos Play Áruház.","shortLead":"Külön jelölni fogja a megbízható, valamennyi biztonsági kritériumnak megfelelő VPN-szolgáltatókat az androidos Play...","id":"20250129_android-google-play-aruhaz-vpn-alkalmazasok-jelveny-megbizhatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d12b989-03e4-450f-af6f-d7758f0b0d3f.jpg","index":0,"item":"146b4bd7-24c3-4b43-84a1-e6e9641014b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_android-google-play-aruhaz-vpn-alkalmazasok-jelveny-megbizhatosag","timestamp":"2025. január. 29. 09:03","title":"Új jelölés jön a Play Áruházba – ha ezt látja, biztonságban lesznek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]