Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","shortLead":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","id":"20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a.jpg","index":0,"item":"528b30e6-793d-44fb-956e-bac630ab7412","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 14:15","title":"Kiderült, hogy a postások béremelésének közel fele teljesítményalapon megy majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon egyaránt, és ehhez nagyon kevés, ha 2026-ban csak elzavarjuk a most regnáló rezsimet, írja szerzőnk, Buda zöld, független országgyűlési képviselője.","shortLead":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon...","id":"20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5.jpg","index":0,"item":"826c18e2-ba7c-4626-be8c-3ebbd911bb73","keywords":null,"link":"/360/20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","timestamp":"2025. január. 14. 08:00","title":"Tordai Bence: Jövőről, jólétről és jóllétről, avagy 2026 hogyan lehet több, mint rendszerváltás? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","id":"20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4.jpg","index":0,"item":"972fc309-23b9-495b-9752-ec2e5fffe22a","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. január. 13. 14:05","title":"Pressman lehetséges utódja szerint „életre szóló megtiszteltetés lenne Trump elnököt nagykövetként szolgálni Budapesten”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megválasztott elnököt a 2020-as választás eredményének megváltoztatására tett törvénytelen kísérlet miatt vádolták volna meg, de elnökként nem állítható bíróság elé.","shortLead":"A megválasztott elnököt a 2020-as választás eredményének megváltoztatására tett törvénytelen kísérlet miatt vádolták...","id":"20250114_donald-trump-usa-birosag-igazsagugyi-miniszterium-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"25c2640d-177d-4e7e-9bc7-c22a550af44f","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_donald-trump-usa-birosag-igazsagugyi-miniszterium-vad","timestamp":"2025. január. 14. 11:59","title":"Vád alá került volna Donald Trump, ha nem választják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","shortLead":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","id":"20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886.jpg","index":0,"item":"9e82f04d-0f90-4400-83ac-b2fee5286dee","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. január. 13. 19:26","title":"Olaf Scholz szerint nem lehet 5 százalékra növelni a védelmi kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban, hogy milyen gyenge a forint. A friss inflációs szám az elemzők szerint azt a kockázatot is magában hordozza, hogy 2025-ben az eddig vártnál nagyobb lesz az áremelkedés.","shortLead":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban...","id":"20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"b84e26b0-cb42-45ca-a1e0-7168ca15054a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","timestamp":"2025. január. 14. 10:06","title":"Elemzők az inflációról: Pont az drágul nagyon, ami a legjobban fáj az átlagembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","shortLead":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","id":"20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58.jpg","index":0,"item":"5af0f4dd-dcb5-4ad0-8910-a6753a76a2dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","timestamp":"2025. január. 15. 05:39","title":"Őrizetbe vették a lázadással vádolt, posztjáról felfüggesztett dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni kezdték az online platformokon.","shortLead":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni...","id":"20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59.jpg","index":0,"item":"6b1df0ea-6c59-4ec9-aca1-efd3a44e4577","keywords":null,"link":"/elet/20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","timestamp":"2025. január. 14. 21:05","title":"Elmesélte, hogyan dőlt be az ál-Brad Pittnek, most online zaklatás-cunamival kell szembenéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]