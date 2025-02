Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael három túszáért cserébe szabadlábra helyezett szombaton száznyolcvanhárom, terrortevékenység miatt elítélt palesztin rabot, köztük tizennyolc életfogytiglanra ítélt terroristát – jelentette a helyi börtönhatóság.","shortLead":"Izrael három túszáért cserébe szabadlábra helyezett szombaton száznyolcvanhárom, terrortevékenység miatt elítélt...","id":"20250201_Kozel-ketszaz-palesztin-rabot-engedett-el-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395.jpg","index":0,"item":"48b6758a-4c71-4292-871f-7473228f5ea3","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Kozel-ketszaz-palesztin-rabot-engedett-el-Izrael","timestamp":"2025. február. 01. 16:17","title":"Közel kétszáz palesztin rabot engedett szabadon Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","shortLead":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","id":"20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa.jpg","index":0,"item":"9612ba85-13a3-4d42-99eb-518067d3373b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","timestamp":"2025. február. 03. 11:42","title":"Nyolc év alatt másfélszeresére nőtt a tankolásra havonta költött összeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a gép alig egy percet lehetett levegőben.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a gép alig egy percet lehetett levegőben.","id":"20250201_philadelphia-kisgep-mindenki-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051.jpg","index":0,"item":"c29387e8-552e-417e-bd1c-eba8902dc19b","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_philadelphia-kisgep-mindenki-meghalt","timestamp":"2025. február. 01. 15:18","title":"Mindenki meghalt azon a kisrepülőgépen, ami Philadelphiában zuhant le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794","c_author":"Földes András","category":"gazdasag","description":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül használatba. Kastélyok, stadionok, fürdők és persze állatkert, amelyeket akár használhatnánk is, de inkább enyésznek, mint egy posztapokaliptikus zombifilmben. Szavazzon, melyik legyen a pénzégetés emlékműve!","shortLead":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül...","id":"20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794.jpg","index":0,"item":"83825221-44c0-4b3a-9b6f-661074464c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 17:00","title":"Íme a féktelen magyar pénzszórás rohadó emlékművei, amelyekből már csak a zombik hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres volt. Magyar Péterről pedig azt gondolja, hogy egy „idegbeteg csávó”.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres...","id":"20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2.jpg","index":0,"item":"7e092451-06db-4074-ae7e-ad20e618fb99","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","timestamp":"2025. február. 03. 08:23","title":"Kubatov Gábor: Magyar Péter egy gátlástalan hülye gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","shortLead":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","id":"20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","index":0,"item":"50ee3637-f065-43db-9506-6f8730fb2169","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 14:18","title":"Iskolai bombariadók: egy 15 éves fiút fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára zárták le.","shortLead":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára...","id":"20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581.jpg","index":0,"item":"49bf7c75-4a9d-410d-babc-6d9f9b7b677e","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","timestamp":"2025. február. 01. 16:13","title":"Újvidék mindhárom hídját lezárták a tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]