[{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki maga értesítette a tűzoltókat. A rendőrség közölte: kivizsgálták az ügyet, és egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre.","shortLead":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki...","id":"20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"8399a9de-a9fd-4a71-9017-80a63b64176c","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 02. 15:54","title":"A rendőrök állítják, csak baleset volt a jogvédők szerint gyanús pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA magának is árt a büntetővámokkal, állapította meg a német külkereskedelmi szövetség elnöke, aki szerint nem szabad tétlenül várni, amíg az EU-t is vámokkal sújtja Trump.","shortLead":"Az USA magának is árt a büntetővámokkal, állapította meg a német külkereskedelmi szövetség elnöke, aki szerint nem...","id":"20250202_trump-vamhaboru-buntetovam-nemet-kulkereskedelmi-szovetseg-dirk-jandura-usa-eu-kereskedelmi-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0.jpg","index":0,"item":"4939f61b-ff86-4b22-9e35-fe5f44289686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_trump-vamhaboru-buntetovam-nemet-kulkereskedelmi-szovetseg-dirk-jandura-usa-eu-kereskedelmi-haboru","timestamp":"2025. február. 02. 14:58","title":"A vámvonaton nincsen fék: a németek sem hagyják szó nélkül Trump kereskedelmi háborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","shortLead":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","id":"20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc.jpg","index":0,"item":"f479cde3-a188-40fa-91c4-50d07115f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","timestamp":"2025. február. 03. 12:18","title":"Autóval ütközött egy villamos a 4-es, 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2a133d-6135-4a10-806d-65d166388fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem világos, hogy az új tulaj mit szeretne kezdeni a romos, elhanyagolt épülettel, de a helyiek ingatlanberuházástól tartanak.","shortLead":"Az nem világos, hogy az új tulaj mit szeretne kezdeni a romos, elhanyagolt épülettel, de a helyiek ingatlanberuházástól...","id":"20250204_rahimkulov-uzlettars-sopron-ingatlan-gyermekotthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2a133d-6135-4a10-806d-65d166388fdd.jpg","index":0,"item":"d194fb88-2792-4b10-af70-596930416540","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rahimkulov-uzlettars-sopron-ingatlan-gyermekotthon","timestamp":"2025. február. 04. 08:15","title":"Ruszlan Rahimkulov üzlettársa vette meg a volt soproni gyermekotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","shortLead":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5.jpg","index":0,"item":"7115194d-046b-4568-b4de-53a1af5aa439","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","timestamp":"2025. február. 03. 17:28","title":"Meghalt Ficzere Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","shortLead":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","id":"20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794.jpg","index":0,"item":"625a9a09-5eea-403a-9482-c66cd55b32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","timestamp":"2025. február. 04. 07:21","title":"Az M2-nél is erősebb lett a BMW M240i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","shortLead":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","id":"20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219.jpg","index":0,"item":"74a18057-2bf6-43df-9f1d-ba433ae8806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","timestamp":"2025. február. 03. 13:09","title":"Kiütötte az európai autógyártókat Trump vámfenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes védett státusz visszavonásáról szóló döntés azt jelzi, hogy Trump elnök folytatja a potenciálisan veszélyes országokból érkezők védelmének leépítését.","shortLead":"Az ideiglenes védett státusz visszavonásáról szóló döntés azt jelzi, hogy Trump elnök folytatja a potenciálisan...","id":"20250202_Trump-visszavonja-300-ezer-venezuelai-vedett-statuszat-az-Egyesult-Allamokban-igy-illegalis-bevandorlokka-valnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f.jpg","index":0,"item":"bdb81bd8-8db1-4547-8431-7adb04e23d19","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Trump-visszavonja-300-ezer-venezuelai-vedett-statuszat-az-Egyesult-Allamokban-igy-illegalis-bevandorlokka-valnak","timestamp":"2025. február. 02. 20:18","title":"Trump visszavonja 300 ezer venezuelai védett státuszát az Egyesült Államokban, így illegális bevándorlókká válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]