[{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme, hogy az amerikai elnökválasztások 230 éves történetében egyetlen egyet sem halasztottak el (bár legutoljára épp Donald Trump volt az, aki ezt kezdeményezte 2020-ban). Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ez egyedülálló teljesítmény és az európai demokráciák soha nem is siettek követni ezt a példát. ","shortLead":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme...","id":"20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"04623ae3-f462-48e9-834e-54b7abe0a48e","keywords":null,"link":"/360/20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","timestamp":"2025. február. 21. 06:15","title":"Zelenszkij attól még nem diktátor, hogy háború idején nem tartanak választásokat, mert ezt Magyarországon sem engedné az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük fenntarthatóbbá tételéhez, a fogyasztóknak pedig a tudatosabb döntéshozatalhoz. A zCast idei második adásában tisztázzuk az ESG pontos jelentését és jelentőségét, a vele járó kötelezettségeket, de ami a legfontosabb: szakértőink rávilágítanak, hogyan lássunk benne lehetőséget.","shortLead":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük...","id":"20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d.jpg","index":0,"item":"cc5a99c1-6e93-4bcf-a89b-41cc216e6d2c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","timestamp":"2025. február. 20. 15:47","title":"zCast: Mitől olyan felkapott az ESG és hogyan ne tekintsük tehernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8107dbc-975c-4a20-b2ff-c73372ad7da1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ma valósággal dúskálunk azokban a dolgokban, amelyek azonnal növelik az örömérzetünket. Ez azonban hosszú távon nem járul hozzá a boldogsághoz, sőt akár árthat is. ","shortLead":"Ma valósággal dúskálunk azokban a dolgokban, amelyek azonnal növelik az örömérzetünket. Ez azonban hosszú távon nem...","id":"20250220_Boldogsag-elet-elvezete-onfegyelem-orom-depresszio-kedv-dopaminbojt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8107dbc-975c-4a20-b2ff-c73372ad7da1.jpg","index":0,"item":"cb7295b5-4575-43a2-86bf-3ddd41ef3259","keywords":null,"link":"/360/20250220_Boldogsag-elet-elvezete-onfegyelem-orom-depresszio-kedv-dopaminbojt","timestamp":"2025. február. 20. 15:09","title":"Miért ne faljunk be azonnal minden gyönyört?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","id":"20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c.jpg","index":0,"item":"bb7f1f28-46d8-470a-b4f1-bf07241212e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","timestamp":"2025. február. 21. 15:21","title":"Rácz András elvinné Ukrajnába a Magyar Nemzet publicistáját, aki a bucsai mészárlásról mint színjátékról írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll a csütörtök este 10 körül landoló OE-LOT lajstromjelű magángépből Budapesten.","shortLead":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll...","id":"20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"491952f0-9cb6-4848-9fad-7ae07f90378e","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:45","title":"Mészáros Lőrincék 22 milliárdos magángéppel jöttek haza a Maldív-szigetekről Orbán évértékelője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint egy kisgyerek. ","shortLead":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint...","id":"20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857.jpg","index":0,"item":"9f15e3be-489e-4d57-9a78-615ccaa34606","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","timestamp":"2025. február. 21. 11:50","title":"Láncfűrészt lengetett a CPAC színpadán Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6f68d8-5d8e-4e46-b14e-33d9810f27f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Annyira nincs kereslet az akkumulátorokra. Ezreket küldtek el, belső konfliktusok is vannak.","shortLead":"Annyira nincs kereslet az akkumulátorokra. Ezreket küldtek el, belső konfliktusok is vannak.","id":"20250221_samsung-sdi-godi-akkugyar-leallas-elbocsatasok-akkuipar-visszaeses-ipar-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee6f68d8-5d8e-4e46-b14e-33d9810f27f6.jpg","index":0,"item":"0a1decd1-a9ab-45c8-909e-11da33e6ddf0","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_samsung-sdi-godi-akkugyar-leallas-elbocsatasok-akkuipar-visszaeses-ipar-kkv","timestamp":"2025. február. 21. 11:03","title":"Decemberben hetekre leállt a gödi Samsung-gyár, belső konfliktusok is feszítik a gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","shortLead":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","id":"20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1.jpg","index":0,"item":"2f2f8596-c333-46f7-8af3-8850703589c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","timestamp":"2025. február. 21. 13:03","title":"Az iPhone-okra is megérkezett a Google bekarikázós keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]