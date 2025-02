Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","shortLead":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","id":"20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"06226075-7a97-4211-9207-9dee86f7efa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","timestamp":"2025. február. 21. 12:49","title":"A metróban terjengő gázszag miatt pótlóbuszok járnak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","shortLead":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","id":"20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329.jpg","index":0,"item":"8daff545-1160-4b7a-9368-6591c5c41482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","timestamp":"2025. február. 20. 16:35","title":"Azzal magyarázta a rendőröknek az ittas vezetést az ózdi nő, hogy terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c4afcb-b3b6-4259-be09-3c4208ab3741","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvatosan tegyenek fel főzős videókat az internetre, mert két olasz srác keményen megszakérti, főleg, ha tésztafőzésről van szó. ","shortLead":"Óvatosan tegyenek fel főzős videókat az internetre, mert két olasz srác keményen megszakérti, főleg, ha tésztafőzésről...","id":"20250221_Lionfield-YouTube-nyelvek-olasz-magyar-pasta-teszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0c4afcb-b3b6-4259-be09-3c4208ab3741.jpg","index":0,"item":"4d17e6b8-9467-427d-845a-0c0128edd11a","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Lionfield-YouTube-nyelvek-olasz-magyar-pasta-teszta","timestamp":"2025. február. 21. 06:01","title":"Elszabadult a pokol egy magyar szó hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli időjárás nem igazán kedvez a szabadtéri teregetésnek, de nem árt résen lenni, ha zárt, magas páratartalmú helyiségben van a ruhaszárító.","shortLead":"A téli időjárás nem igazán kedvez a szabadtéri teregetésnek, de nem árt résen lenni, ha zárt, magas páratartalmú...","id":"20250222_ruhaszaritas-tel-penesz-egeszseg-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b.jpg","index":0,"item":"5300b3a4-f5c6-415f-a94a-91e752c91366","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_ruhaszaritas-tel-penesz-egeszseg-gomba","timestamp":"2025. február. 22. 06:01","title":"Veszélyes lehet az egészségére, ha zárt helyen szárítja a ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","shortLead":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","id":"20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1.jpg","index":0,"item":"2f2f8596-c333-46f7-8af3-8850703589c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","timestamp":"2025. február. 21. 13:03","title":"Az iPhone-okra is megérkezett a Google bekarikázós keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","shortLead":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","id":"20250222_usa-ukrajna-starlink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"217e5554-a49d-4802-989c-e5bf0462d8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-ukrajna-starlink","timestamp":"2025. február. 22. 15:23","title":"Azzal zsarolja az USA Ukrajnát, hogy lekapcsolja a Starlinkről, ha nem adja át az ásványkincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országjárásban megfáradt autó árát jótékony célokra fordítja.","shortLead":"Az országjárásban megfáradt autó árát jótékony célokra fordítja.","id":"20250221_Licitre-bocsatja-9-eves-Skodajat-Gyurcsany-elviszi-egy-korre-a-vasarlot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"f1f21f59-49c3-443e-a2f0-104724700ad8","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Licitre-bocsatja-9-eves-Skodajat-Gyurcsany-elviszi-egy-korre-a-vasarlot","timestamp":"2025. február. 21. 10:12","title":"Licitre bocsátja 9 éves Skodáját Gyurcsány, elviszi egy körre a győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bilincsek, láncok csörgése, illetve egy illegális bevándorlókat szállító repülőgép hajtóművének a hangja okozhat a Fehér Házban lelazulást.","shortLead":"Bilincsek, láncok csörgése, illetve egy illegális bevándorlókat szállító repülőgép hajtóművének a hangja okozhat...","id":"20250220_feher-haz-asmr-video-illegalis-bevandorlo-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"14c86dde-5ebf-4bba-badc-a20cf7186c5f","keywords":null,"link":"/elet/20250220_feher-haz-asmr-video-illegalis-bevandorlo-deportalas","timestamp":"2025. február. 20. 19:28","title":"A Fehér Ház ASMR-videóként osztott meg egy felvételt, amin illegális bevándorlókat deportálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]