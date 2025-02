Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja országát.","shortLead":"Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja országát.","id":"20250224_Zelenszkij-Trumppal-is-beszelt-az-online-G7-talalkozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444.jpg","index":0,"item":"34aee147-67c1-4aa4-8163-10ce95661da2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Zelenszkij-Trumppal-is-beszelt-az-online-G7-talalkozon","timestamp":"2025. február. 24. 20:47","title":"Zelenszkij Trumppal is beszélt az online G7-találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","shortLead":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","id":"20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944.jpg","index":0,"item":"c181d9f1-b597-4585-b0dc-eb53c0ded19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","timestamp":"2025. február. 24. 16:21","title":"Negyvenmillió forintnyi lopott elektromos bringával kaptak el egy furgont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megkeresésünkre a Lidl Magyarország megerősítette, hogy a decemberben megnyitott áruház egyik munkavállalója lett rosszul, majd hunyt el hétfő reggel. Az üzlet a holttest elszállítását követően nyitott ki.","shortLead":"Megkeresésünkre a Lidl Magyarország megerősítette, hogy a decemberben megnyitott áruház egyik munkavállalója lett...","id":"20250224_erd-lidl-halaleset-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5.jpg","index":0,"item":"740c09e6-79ad-47f2-ad3b-20dd4f9eaf75","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_erd-lidl-halaleset-bezaras","timestamp":"2025. február. 24. 11:59","title":"Haláleset miatt be kellett zárni a Lidl érdligeti áruházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla idén januárban kevesebb, mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal romlottak, és Kínában sem sokkal jobb a helyzet. ","shortLead":"A Tesla idén januárban kevesebb, mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal...","id":"20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274.jpg","index":0,"item":"0ecf4052-ff53-4167-95cd-f82e01875fa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","timestamp":"2025. február. 26. 07:29","title":"Egyre kelendőbbek a villanyautók Európában, de a Tesla eladások bezuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2 bővítményplatformra épülő alkalmazásokat – így a legismertebb reklámblokkolókat is. ","shortLead":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2...","id":"20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"fe323adc-f284-493f-ac00-ff13729d39d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","timestamp":"2025. február. 24. 09:03","title":"Itt a vége: kikapcsolja a reklámblokkolókat a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot is befolyásolja.","shortLead":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot...","id":"20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42.jpg","index":0,"item":"c099be8d-48c2-4c4b-b86f-83a82e6365a3","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","timestamp":"2025. február. 25. 10:31","title":"Folytatódik a kék égért vívott harc Kínában, idén teljesen felszámolnák a súlyos légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt működött. Bár már törölték a Play Áruházból, de az áldozatok eszközein továbbra is folytathatja tevékenységét.","shortLead":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt...","id":"20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289.jpg","index":0,"item":"b5171719-ded3-40a1-93b3-b38db61d01cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","timestamp":"2025. február. 24. 19:03","title":"Azonnal törölje – legalább 100 000-szer töltötték le ezt a veszélyes alkalmazást, viszi az adatait és a pénzét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési egyensúly javítására vonatkozó programban, sem a néhány hete elfogadott 2025-ös költségvetésben nincs nyoma az Orbán Viktor által pénteken bejelentett osztogatásnak.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési...","id":"20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"e24bed08-a711-4207-81f3-13daa1e02923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","timestamp":"2025. február. 24. 12:57","title":"GKI: Orbán ígéreteit nem támasztották alá kidolgozott számítások és modellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]