[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszter szokás szerint zsarolt és fenyegetett az élelmiszerárak miatt, Palóc André magyarpéterezett.","shortLead":"A miniszter szokás szerint zsarolt és fenyegetett az élelmiszerárak miatt, Palóc André magyarpéterezett.","id":"20250226_Miniszteriumi-szereposztas-rossz-zsaru-es-propagandazsaru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"bec3f333-4fd1-41e6-b734-b3a962a202a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Miniszteriumi-szereposztas-rossz-zsaru-es-propagandazsaru","timestamp":"2025. február. 26. 08:09","title":"Minisztériumi szereposztás: rossz zsaru és propagandazsaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol ellenőrizheti, érintett-e.","shortLead":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol...","id":"20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"ef5d5e37-0e0f-4fae-ad1f-185ced3d1541","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","timestamp":"2025. február. 26. 11:03","title":"Az öné is köztük lehet: 284 millió felhasználói fiók adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cdd0fa-9d13-4d0a-8f1c-8849306e2c45","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem sikerült.","shortLead":"Nem sikerült.","id":"20250225_kolumbia-kokain-csempesz-repuloter-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7cdd0fa-9d13-4d0a-8f1c-8849306e2c45.jpg","index":0,"item":"63dc62b8-7dac-4b0d-b51a-ac37e3e7b065","keywords":null,"link":"/elet/20250225_kolumbia-kokain-csempesz-repuloter-amszterdam","timestamp":"2025. február. 25. 11:55","title":"Videó: Parókájában csempészett volna kokaint Kolumbiából Amszterdamba egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről, a Rokonszenvedésről kérdeztünk. Eisenberg írója, rendezője és főszereplője a több Oscarra jelölt filmnek, amelyben két amerikai unokatestvér indul holokauszttúrára Lengyelországban. Musk félelemkeltő kijelentéséről, Szabó István napfényes klasszikusáról, egy gyermekkori traumáról és a Saul fiáról is beszélgettünk.","shortLead":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről...","id":"20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd.jpg","index":0,"item":"0e7863cd-a31e-4e8d-a00f-14398050db47","keywords":null,"link":"/360/20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","timestamp":"2025. február. 26. 19:30","title":"Jesse Eisenberg a HVG-nek: Imádom a Saul fiát, ez minden idők legjobb holokausztfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében, a „médiaőrületet” hibáztatva.","shortLead":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében...","id":"20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"a25d497b-9b19-47f9-b1bc-3b7ad9b79537","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. február. 26. 13:58","title":"A kisgyereket felrúgó karateedző védője szerint „semmiféle traumája nem alakult ki a gyereknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért kellett megműteni, mert egy bukása során a hasfalába szúródott a síbotja. A sportolónak a visszatérése után a PTSD-vel is meg kellett küzdenie, hogy sikerüljön neki az, amire korábban még egyetlen sporttársa sem volt képes.","shortLead":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért...","id":"20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9.jpg","index":0,"item":"fb025598-acad-4dfe-8a24-36d57942dd49","keywords":null,"link":"/sport/20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","timestamp":"2025. február. 25. 13:25","title":"Horrorsérülés után érte el az álomhatárt Mikaela Shiffrin, és eszében sincs lassítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","shortLead":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","id":"20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8.jpg","index":0,"item":"23e99d77-3756-4441-abbb-983281d330ae","keywords":null,"link":"/elet/20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 25. 21:21","title":"15 év börtönre ítélték a Szexoktatás színészét szexuális zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha átláthatatlanná vagy nehezen teljesíthetővé válik, akkor több stresszt okozhat számunkra, mint amennyi előnnyel jár.","shortLead":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha...","id":"20250226_teendok-listaja-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6.jpg","index":0,"item":"265de1fe-b94f-4490-ab64-b7ee43a5a7d2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_teendok-listaja-stressz","timestamp":"2025. február. 26. 05:31","title":"Így nyom agyon minket a teendőink listája, de a jó hír az, hogy tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]