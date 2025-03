Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az osztrák közlekedési minisztérium nem nyugodott bele, hogy a magyar fél erőből lenyomta őket a vasúti társaságban.","shortLead":"Az osztrák közlekedési minisztérium nem nyugodott bele, hogy a magyar fél erőből lenyomta őket a vasúti társaságban.","id":"20250310_Ausztria-kozlekedesi-miniszterium-Lazar-Janos-GYSEV-MAV-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a.jpg","index":0,"item":"505b380e-efcb-4fde-a2f0-8748082096fc","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_Ausztria-kozlekedesi-miniszterium-Lazar-Janos-GYSEV-MAV-per","timestamp":"2025. március. 10. 08:16","title":"Beperelte Lázárékat az osztrák állam a GYSEV miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98972-51f0-4911-87c5-dc50028fc60b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindenki attól fél, hogy recesszió jön az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mindenki attól fél, hogy recesszió jön az Egyesült Államokban.","id":"20250310_Bezuhantak-az-amerikai-tozsdek-zuhanorepulesben-a-Tesla-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98972-51f0-4911-87c5-dc50028fc60b.jpg","index":0,"item":"66e8b0ea-511b-43f1-ae99-54263e65c2d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Bezuhantak-az-amerikai-tozsdek-zuhanorepulesben-a-Tesla-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 22:06","title":"Beestek az amerikai tőzsdék, zuhanórepülésben a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy valótlanságot állít a növényi olajokról. A motivációja egyelőre nem ismert.","shortLead":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi...","id":"20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe.jpg","index":0,"item":"97a06639-8428-4afe-9bbc-5f9c5eeba631","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","timestamp":"2025. március. 10. 20:03","title":"Egyértelmű eredmény: ha vaj helyett növényi olajat fogyaszt, csökken a halálozás kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű, mint más esetekben.","shortLead":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű...","id":"20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c.jpg","index":0,"item":"6c3de597-7a35-43f4-bbd7-15d276c3cefd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","timestamp":"2025. március. 11. 14:03","title":"A Skype mellett egy másik, 34 éves programot is megszüntet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország a középmezőnyben van.","shortLead":"Magyarország a középmezőnyben van.","id":"20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf.jpg","index":0,"item":"a2348f5d-6bc8-419c-9264-9aadc77be0b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","timestamp":"2025. március. 10. 08:55","title":"Zuhan a diákok teljesítménye matekból az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ne siessünk rózsaszínű szemüveget feltenni” – mondta Dmitrij Peszkov.","shortLead":"„Ne siessünk rózsaszínű szemüveget feltenni” – mondta Dmitrij Peszkov.","id":"20250311_oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump-ukrajnai-haboru-dmitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"bb9dcae1-f50e-48e5-aa96-d9f50281e38f","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump-ukrajnai-haboru-dmitrij-peszkov","timestamp":"2025. március. 11. 14:29","title":"Putyin szóvivője óva intette az oroszokat attól, hogy hamis illúziókba ringassák magukat Trumppal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","shortLead":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","id":"20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"d29f64d9-44ec-4e70-bba9-3bacd498c783","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","timestamp":"2025. március. 11. 11:22","title":"Megtorpant a Belügyminisztérium, egyelőre nem vezetik be a kompetenciamérés osztályozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan lehet befolyásolni az MI-chatbotok válaszait.","shortLead":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan...","id":"20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76.jpg","index":0,"item":"e0b108f4-c03b-47a0-8f74-f7473e9af78c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","timestamp":"2025. március. 10. 15:03","title":"3,6 millió álhír egy év alatt: annyi valótlanságot terjeszt az orosz propagandahálózat, hogy már a ChatGPT is visszamondja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]